El balonmano de Asturias busca un espacio para sus "piezas únicas" en la Feria de Muestras

Una camiseta firmada puede parecer un simple recuerdo hasta que alguien cuenta quién la vistió, dónde se consiguió y qué historia hay detrás. En el stand, cada camiseta, cada medalla y cada fotografía tiene algo que contar. Juntas forman un pequeño recorrido por varias décadas de balonmano asturiano en el intento de sus impulsores de que toda esa memoria no termine olvidada en un cajón.

La idea de reunir todo ese patrimonio comenzó a tomar forma hace cuatro años y el pasado curso dio un paso importante con la creación de Safaba. Diez jugadores, entrenadores, árbitros y equipos fueron reconocidos en esa primera edición. Entre ellos, Milagros Villanueva, primera jugadora asturiana en alcanzar la internacionalidad absoluta o Raúl Entrerríos.

Detrás de buena parte de esta colección está Javier García Cuesta. El que fuera entrenador de las selecciones de España, Brasil, Portugal y Estados Unidos había reunido durante años numerosos objetos relacionados con el balonmano y decidió ofrecérselos a la asociación para que pudieran conservarse. "Él tenía muchas cosas guardadas y nos las ofreció para donarlas cuando estaba en vida", recuerda Luis Avelino, vicepresidente de la asociación.

Su colección convive ahora con otras piezas que ayudan a reconstruir la historia del deporte. Hay camisetas olímpicas, equipaciones de árbitros, medallas, trofeos, balones y prendas firmadas por jugadores. También objetos personales, como unas zapatillas del ex jugador Álvaro Hidalgo Cuesta. "Son piezas únicas, reales", explica.

Pero el proyecto pretende ir más allá de reunir objetos. En cada uno de los paneles dedicados a los miembros del Safaba aparece un "código QR" que permite conocer con mayor profundidad la trayectoria de cada protagonista. La asociación quiere que los nombres que fueron importantes para el balonmano asturiano sigan siendo reconocibles para quienes llegan ahora al deporte. "Hay personas muy destacadas que los jóvenes ya no conocen", señala Avelino.

Esa recuperación de la memoria es uno de los motivos que explican el proyecto. "La historia es algo importantísimo para no equivocarnos en lo que se hizo mal e intentar aprovechar lo que está bien", sostiene. La asociación también trabaja en actividades y trata de llevar el balonmano a los colegios, con la intención de mantener una cultura deportiva que, según explica, ha perdido presencia en algunos lugares.

La segunda edición del Safaba ya está en marcha y contará con otros doce reconocimientos entre personas y entidades vinculadas al balonmano. Sin embargo, el crecimiento del proyecto trae consigo un problema muy concreto: el almacenaje. "Necesitamos un espacio mas grande para intentar guardar todo esto", reconoce Avelino.

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Por eso, la feria se convierte también en una oportunidad para mostrar una pequeña parte de ese museo, donde los visitantes pueden contemplar las piezas, hacerse fotografías y participar en sorteos de camisetas. Los niños reciben además pegatinas y se acercan a un deporte cuya historia está presente en cada rincón del expositor.