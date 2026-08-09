La banda de colombianos que asaltaba joyerías de Gijón actuaba a punta de pistola y a cara descubierta: "Estamos aliviados"

Respiran más aliviados los joyeros asturianos, y especialmente los de Gijón, tras la desarticulación de una banda a la que se la atribuye asaltos violentos en al menos dos negocios locales en los últimos meses. Hay seis arrestados, tres como presuntos autores de los robos –todos jóvenes colombianos– y otros tres por un delito de receptación de las joyas sustraídas. Según ha podido saber este periódico, esta banda entró en las dos joyerías gijonesas a punta de pistola y con los rostros destapados, gestos ambos que habían dejado especialmente preocupado a un gremio que, si bien es consciente del riesgo de robos asociado a sus negocios, se había quedado sorprendido por la aparente profesionalidad de estos asaltos.

Los negocios locales estaban avisados desde hacía meses de la presencia de esta banda y tenían contacto directo con la Policía Nacional, responsable de una investigación que ha conseguido dar sus frutos. Los al menos dos negocios afectados contaban con sistemas de seguridad –en el gremio, especialmente en locales que trabajan con oro, se marca un protocolo muy estricto de vigilancia– y cámaras que facilitaron las pesquisas.

Como en ambos locales los responsables usaron un arma –falta por indagar si real o simulada– y una actitud intimidatoria, el sector vivía con el temor a que el grupo provocase una oleada de robos en la ciudad e, incluso, a que algún cliente que entrase a su tienda fuese en realidad un compinche de los asaltantes en busca de información. "Estamos por desgracia acostumbrados a sufrir robos o que nos intente robar, pero esto ya parecía otra cosa mucho más seria", comentaban ayer fuentes del sector. Estas mismas fuentes añaden que parte del personal de los dos negocios asaltados se había quedado "muy afectado" tras su encontronazo con los ahora detenidos, que, según estos empleados trasladaron al resto del gremio actuaban sin pasamontañas, con el rostro descubierto.

Las pesquisas, en cualquier caso, dieron sus frutos y este lunes las joyerías locales abrirán sus persianas con más tranquilidad. El sector, de hecho, quiere trasladar un agradecimiento especial a los agentes responsables de la investigación, un gesto que espera realizar durante la jornada de hoy Isabel Suárez, de la asociación del gremio de joyeros de Gijón, en nombre de todo el colectivo. "Había mucha preocupación y se ha colaborado mucho con la Policía Nacional. Estamos muy agradecidos por su trabajo; se portaron muy bien con nosotros y ya se ve que estuvieron a la altura. También estamos muy agradecidos a Delegación de Gobierno y se lo trasladaremos personalmente. Es un alivio", comenta esta portavoz,

En uno de los negocios asaltados, en la Ruta de los Vinos, la profesional que se encontraba en ese momento en el establecimiento había relatado que el robo se había producido a plena luz del día y a manos de dos ladrones, al menos una de ellas con arma. "Me dijo que si me movía, me mataba", había contado la mujer, que señalaba también no haber vivido nada similar en su medio siglo de trayectoria.