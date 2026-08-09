Crónica gijonesas: El Ateneo Obrero en 1881

El Ateneo-Casino Obrero de Gijón se fundó el 12 agosto del año 1881, ahora hace 145 años. Desarrolló el Ateneo una labor importantísima en la ciudad hasta el punto que durante décadas fue la segunda entidad cultural más importante de Asturias tras la Universidad de Oviedo. Terminada la guerra civil el Ateneo fue clausurado y no fue permitida su labor librepensadora y a favor de la cultura popular. Además, muchos de sus socios fueron represaliados considerándose como "agravante" precisamente el hecho de ser socios de la entidad, no digamos en el caso de los directivos. En el año 1981, cuando se cumplían cien años de su apertura, el Ateneo Obrero de Gijón fue refundado.

Apuntamos algunas cosas sobre su primitivo "Reglamento", aprobado por la "junta general de los señores socios" el 11 de junio de 1881. Había cinco secciones –industria, artes y oficios; ciencias sociales; literatura; música y declamación– y para ser socio había que tener al menos 16 años y abonando al mes "cuatro reales por adelantado", en realidad una peseta. Se instauraba ya la figura del bibliotecario con una importancia notable. El bibliotecario formaba parte de la directiva, pero "podrá tener dos auxiliares elegidos por él entre los socios". Como se sabe la biblioteca del Ateneo Obrero fue legendaria, con la novedad de que era "circulante" es decir que los socios podían llevar los libros a su casa durante unos días. Algo novedoso entonces.

El artículo 31 establecía que el Ateneo Obrero de Gijón podía tener una sala para café, y que solamente ahí se podía jugar a las damas, ajedrez o dominó, "quedando prohibido todo juego a metálico a no ser por el interés del importe del consumo que hagan los jugadores".

En el año 1917 se publicó un Reglamento propio para la Biblioteca del Ateneo. Se puede consultar en la Biblioteca Virtual del Principado de Asturias y su título es "Reglamento de la Biblioteca Circulante del Ateneo Obrero de Gijón clasificado por orden alfabético de autores". Lo primero, en la introducción, era el "Objeto de la Biblioteca". Era este: "Coadyudar a la propagación de la cultura e instrucción en todas las clases sociales". Alguna curiosidad. Solamente se podía llevar a casa un libro, tiempo máximo un mes, aunque se podía renovar por otro mes, y no se compraban para la Biblioteca libros "que contribuyan a la relajación de las costumbres en el sentido de moralidad y pornografía". Si un lector perdía o devolvía el libro en malas condiciones tenía que pagar al Ateneo "la cantidad en que estuviera valorado". Si no la abonaba era dado de baja como socio o socia. Otra cosa: el encargado de la Biblioteca Circulante –vemos en el Reglamento– estaba retribuido y nombrado por el Ateneo previo concurso.

En Gijón con la fundación pionera del Casino de Gijón en el año 1842 y luego del Ateneo-Casino Obrero en 1881 se hacía realidad lo que Jovellanos había propuesto en el año 1786 en su escrito "Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en España". Jovellanos, siempre pionero en todo, escribió:

"Hace también gran falta en nuestras ciudades el establecimiento de cafés o casas públicas de conversación y diversión cotidiana, que arreglados con buena policía son un refugio para aquella porción de gente ociosa que, como suele decirse, busca a todas horas dónde matar el tiempo. Los juegos sedentarios y lícitos de naipes, ajedrez, damas y chaquete, los de útil ejercicio como trucos y billar, la lectura de papeles públicos y periódicos, las conversaciones instructivas…".

El Ateneo Obrero de Gijón desde su fundación hasta la década de 1930 desarrolló actividades sobre temas muy variados, desde ciencia hasta literatura, y conciertos, excursiones, teatro y poesía. Todo ello como recreo y enseñanza a la vez. Además de la sede central el Ateneo Obrero de Gijón abrió sucursales muy activas en La Calzada (1904), La Guía-Somió (1905) y El Llano (1906). El ateneo gijonés trazó caminos para numerosos ateneos, casinos y círculos culturales en toda Asturias que siguieron su estela.

En esta actualidad de la tercera década del siglo XXI el Ateneo Obrero de Gijón se mantiene muy activo y como una referencia cultural en la ciudad. Desde su local en la segunda planta de la Escuela de Comercio desarrolla una incansable actividad donde está siempre presente la cultura vinculada a la realidad de la ciudad. Por ejemplo, con actividades relativas a la memoria democrática, a la educación popular, a la cultura de progreso, a la llingua asturiana, al lenguaje audiovisual, al feminismo, a la ciencia, al ecologismo y al laicismo. Y al ajedrez.

En aquel primitivo "Reglamento del Ateneo-Casino Obrero de Gijón" ―aprobado por los socios en junta general unos meses antes de la inauguración oficial el 12 agosto de 1881― ya se mencionaba el interés del Ateneo Obrero por el ajedrez. Esos fundadores ya entendían que el ajedrez "tiende al desarrollo general de la inteligencia y conduce al perfeccionamiento moral".

Bien entienden desde el Ateneo Obrero de Gijón ―como lo hicieron los fundadores hace 145 años― que la cultura no es un entretenimiento prescindible. Sino algo fundamental para la educación y para el compromiso ético con la vida.

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Retrato de Gijón

Entierro de José Manuel Rodrígez

José Manuel Rodríguez (Arriondas, 1903-Gijón, 1946) fue actor, director y fundador de la Compañía Asturiana de Comedias. Entierro multuitudinario el suyo tras su muerte el 28 de mayo de 1946. La conducción fue desde su domicilio en la calle Custodia número 6, tras la iglesia de La Milagrosa en El Llano, hasta el cementerio de El Sucu. Pero pasando por la avenida de Schulz, Puerta de la Villa, Asturias, Corrida (se detuvo la comitiva delante del teatro Robledo), Cuesta de Begoña, paseo de Begoña y Hermanos Felgueroso. La imagen se conserva en el Muséu del Pueblo d’Asturies (Colección "José Manuel Rodríguez-Compañía Asturiana de Comedias").