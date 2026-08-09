Las donaciones de sangre siguen salvando a "miles de personas"

La aplicación MiAstursalud ha "captado" a más de un millar de nuevos usuarios a su paso por el recinto ferial y cuenta hoy con 270.919 personas registradas, uno de cada cuatro asturianos. Así lo anunció ayer durante su visita a la Feria de Muestras la consejera de Salud, Concepción Saavedra, que celebró que la campaña promocional en el recinto está teniendo "muchísimo éxito" y que, se espera, ayudará a ampliar el alcance de esta app móvil: hoy el 80% de sus usuarios son de Oviedo, Avilés y Gijón, y Salud quiere promocionar su uso por parte de pacientes del resto de la región. Desde su lanzamiento a finales de 2022, a través de MiAstursalud se han gestionado 88.767 trámites, cerca de la mitad (38.959) relacionados con solicitudes o cambios de cita. Otros servicios recurrentes son los de renovación de receta electrónica (17.888 trámites) y de actualización de domicilio o teléfono (10.315). Defendió la consejera que la herramienta "sigue mejorando" y que hoy permite monitorizar a más de 300 pacientes con insuficiencia cardiaca, por ejemplo. A través de esta aplicación ya se realizan, también, videoconsultas de salud mental.

Algunos de los donantes. / Ángel González

La Asturias más solidaria está también presente en la Feria de Muestras. Se ve en cada esquina, pero especialmente ayer con la celebración de la jornada de Hemodonación impulsada por la Federación de Donantes de Sangre del Principado de Asturias, una región que ocupa el cuarto lugar en el listado de provincias donantes. "Con vuestro esfuerzo constante, representáis lo mejor de nuestra sociedad. La sangre ha llegado a miles de personas de las que jamás sabréis su nombre, pero para las que vuestro gesto ha significado una nueva vida. De forma discreta, constante, hacéis que la red de donantes de sangre sea una parte fundamental del tejido asistencial", destacó Isidro Tapia Alonso, presidente de la Federación Española de Donantes.

El acto institucional celebrado ayer en el Palacio de Congresos permitió recordar el diagnóstico de uno de los grandes problemas a los que se enfrentan quienes tratar de conseguir aumentar el número de donantes. "El 50% no puede donar por la edad, queda un 50%. De ese 50% hay un 20% que tienen problemas patológicos, ya queda un 30%. De ese 30% hay un 12% que tampoco puede donar porque tiene miedo al pinchazo, queda un 18%. Y de ese 18% solamente dona un 4%. Luego hay un 14% de esa sociedad que es la que puede donar y no dona", describió Manuel Faustino Valdés, presidente de la Federación de Donantes de Sangre del Principado de Asturias y de la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón.

Pese a todo, la Feria vuelve un año más a ser un espacio donde estas muestras de solidaridad son palpables. Un ejemplo ayer fue la joven viguesa Andrea Dopazo, que acudió al recinto ferial y no dudó en hacer cola al ver el espacio reservado para los Donantes. "Siempre que sea una buena oportunidad para alguien, que yo pueda ayudar y poder hacer algo, pues adelante, no escojo nunca el momento, si se me da la ocasión pues por supuesto, así que yo encantada de pasarme por aquí y venir aquí y hacerlo aquí", confesó.

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, quiso enfatizar la trascendencia de este gesto humano que a lo largo del año realizan miles de asturianos. "Cada donación es una muestra de solidaridad, pero también es un acto de compromiso con la vida, con nuestra comunidad", expresó Saavedra, remarcando que estos actos demuestran la fortaleza y el apoyo a "la sanidad pública, una sanidad que se apoya en valores compartidos". Ernesto Marcos Antuña, presidente de la Hermandad de Sangre del Principado de Asturias, subrayó que "se puede salvar con una simple donación hasta tres vidas".

Marc Ibars, de la Federación Catalana de Donantes de Sangre, dejó una de las reflexiones más contundentes. "Nadie es imprescindible, pero ese producto que se llama sangre y que damos para los enfermos, sí que es imprescindible. Y sin esto, la medicina moderna no existiría. El simple acto de donar sangre, es tan importante como la llave que abre el quirófano o la sala de partos".

A las labores de concienciación se sumó durante la jornada Joaquin Mendes, vicepresidente de la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre. Subrayó que "cada donación es mucho más que una bolsa de sangre, es un acto de confianza en la humanidad, es un compromiso con la vida". "La sangre no tiene precio, la sangre no se compra, la sangre solamente puede nacer de un acto libre, voluntario y generoso", recordó.

Por parte del Ayuntamiento estuvo presente el concejal de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, que destacó que "Asturias necesita entre 170 y 180 y 200 bolsas de sangre cada día para sostener su atención hospitalaria", recordando que "la sangre no se fabrica". De eso son bien conscientes en la Casa Consistorial, que desde hace años celebran anualmente maratones de donaciones de sangre. Sin ir más lejos, el pasado marzo se lograron en el salón de recepciones 255 bolsas y 45 nuevos donantes.

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Esa filosofía se ve ahora en el recinto ferial Luis Adaro. De hecho, el presidente de la Cámara, Félix Baragaño, sacó a relucir el orgullo de las estadísticas logradas durante la pasada edición en la Feria, en la que se registraron "casi 2.200 donaciones, de las que 320, fueron personas que lo hacían por primera vez". Este año, tras el impulso de la jornada institucional de ayer, confían en seguir sumando apoyos.