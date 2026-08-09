Fallece a los 79 años el notario gijonés Ángel Torres

El notario gijonés Ángel Luis Torres Serrano ha fallecido en la madrugada de este domingo a los 79 años. Nacido en Zaragoza, estudió en ICADE y preparó las oposiciones de comercio en Zaragoza hasta que a finales de los años 70 puso rumbo a Asturias. "Lo siento en el alma", acertaba a decir esta mañana su abogado, Marcelino Abraira, tras conocer la noticia de su muerte.

Con despacho primerp en la calle Corrida y luego en el Seis de Agosto llegó a liderar una de las principales notarías de Asturias. Era un gran aficionado al arte, una pasió que "fue fraguándose en Madrid, mientras estudiaba. "Iba a una escuela de la calle Fuencarral, donde me relacionaba con todos, maestros, pintores, principiantes como yo, expertos... He vivido la bohemia, fui hippye en El Vendrell, hippye con 'Mercedes', y hasta tuve un puesto en el rastro donde vendíamos piezas de cristal antiguo. Todos hacíamos alguna cosilla de acuerdo con la inspiración artística; la inspiración venía en un frasco de güisqui con agua", relataba el propio Torres en una entrevista a este periódico.

Torres se jubiló por imperativo al cumplir los 70 años en 2017. "Yo por mí seguiría pero la ley está hecha así", reconocía Torres poco antes de cerrar una oficina tras cuatro décadas de trabajo. Pero el notario gijonés también fue noticia en más de una ocasión por distintos litigios judiciales. De hecho, fue condenado al pago de una multa de 1.500 euros después de que los tribunales consideraran probado que había amenazado a la actual alcaldesa, Carmen Moriyón, en un acto público que tuvo lugar en el Antiguo Instituto durante su primera etapa en la Alcaldía.

Otro caso fue en 2012. La Fiscalía sentó en el banquillo a dos extrabajadores de la notaría de Ángel Torres que durante años se quedaron con dinero que el fedatario guardaba en su caja fuerte. En total, 700.812 euros. Fueron condenados a tres años y medio de cárcel.

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Sus restos mortales descansan en el tanatorio de Cabueñes. Mañana lunes, a las 17.00 horas, tendrá lugar la celebración de la palabra en su honor en la capilla del propio tanatorio.