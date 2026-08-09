Fallece Rafael Pablo Romero, padre de la actriz Blanca Romero

Rafael Pablo Romero, padre de la conocida actriz gijonesa Blanca Romero, ha fallecido este domingo a los 81 años de edad.

Romero, constructor de profesión, era conocido en Gijón por su vinculación al mundo del toreo. En octubre del año pasado, la actriz confesaba que su progenitor estaba atravesando un bache de salud por el que tuvo que ser ingresado en el hospital. Un momento muy complicado para la familia y que supuso el traslado inmediato de Blanca a Asturias para estar al lado de su padre, con quien siempre ha mantenido una inquebrantable relación.

La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio Gijón-Cabueñes, donde tanto el velatorio como la incineración de los restos mortales se llevarán a cabo en la más estricta intimidad familiar.