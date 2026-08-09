La Feria de Muestras de Asturias llega a su ecuador con un balance positivo: auge de visitas y ventas que van "a muy buen ritmo"

Más ventas y más visitantes. La 69ª. edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) acaba de llegar al ecuador y desde la Cámara de Comercio de Gijón realizan un balance positive a tenor de los testimonios de los expositores, que son "los verdaderos protagonistas de la Feria". "Nos trasladan que el nivel de actividad comercial, transacciones económicas y contactos abiertos para concretar en el futuro van a muy buen ritmo", destaca Álvaro Alonso, director de la Fidma y secretario general de la Cámara, que también pone en valor el "alto grado de satisfacción" de las instituciones que cuentan con pabellones "por las numerosas visitas recibidas hasta el momento".

Desde que esta cita arrancó el pasado 1 de agosto con la apertura de puertas al público, no han parado de celebrarse distintos actos, en el plano institucional, de tipo económico, político, económico, sindical, universitario, deportivo, de ONGs, social… "con un elevado número de asistentes". "La Feria se consolida como un gran centro de negocios en el que la confluencia de empresas, administraciones y otras actividades sociales hace que se gesten proyectos de futuro", valora Alonso.

Sin cifras concretas de afluencia –pero basta pasearse por la Feria para comprobar que incluso los días de mucho sol hay un gran ambiente por cada rincón– también se destaca desde la Cámara que en estos momentos "la cifra de visitas se sitúa ligeramente por encima de la edición anterior". "Todo esto es posible gracias a los miles de visitantes que acuden al recinto ferial Luis Adaro atraídos por todo su atractivo", destaca la dirección cameral.

Noticias relacionadas

Por delante, todavía quedan varios días, hasta el próximo domingo, para seguir disfrutando de las actividades en la Feria, tanto en lo relativo a la gastronomía y el ocio como a lo económico e institucional.