El Festival Internacional de Gaitas con la "mayor diversidad" que se recuerda pone el broche en Gijón: "Ha sido un éxito"
La cita gijonesa desborda las calles con el desfile de los jóvenes y un "conciertazo" en el Parchís
Álex Redruello
Con cabezudos en formato Disney para acompañar a los más pequeños de la banda "Magüeta" en su pasacalles, con una comida en pleno Parchís y un "conciertazo" multitudinario. De esta forma se puso el broche a una edición del Festival Internacional de Gaitas de Gijón. "Son 26 años, pero siempre ves cosas nuevas y la gente espera por las gaitas. Nos gusta y estamos sorprendidos porque este año hubo muchísima gente", valoró José Luis García, impulsor de la cita, tras una nueva exhibición en el centro de la ciudad.
Los jóvenes gaiteros abrieron la jornada dominical recorriendo con su música desde el Seis de agosto hasta el Parchís. "Hay buena cantera, pero hay que cuidarla también. Tenemos una región con mucho potencial con la música tradicional", defendió García, al tiempo que ponía en valor la gran afluencia de turistas que se interesan cada año por las gaitas. "Que vengan gaitas de todo el mundo nos da mucho más potencial para vender lo nuestro, porque muchos turistas vienen esperando por las gaitas. Por aquí han pasado andaluces, extremeños, madrileños… y todo eso hace que estuviesen las plazas llenas. Ha sido un éxito", añade José Luis García.
Uno de los aciertos de los últimos años ha sido la rotación de espacios. De Seis de agosto al Náutico o los Jardines de la Reina. "Lo vimos con los gaiteros bretones, una banda muy potente. Eso hace que todo el mundo pueda disfrutar de la diversidad del festival", remató García tras una jornada que incluyó bailes y artesanía rumana además de un "conciertazu" con mucho baile.
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