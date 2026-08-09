Historias humanas que se hacen visibles en el estand de Cajastur en la Feria de Muestras

El Espacio Solidario de la Fundación Cajastur ha convertido uno de los rincones de la Feria en un lugar de encuentro para realidades que muchas veces quedan fuera de la vida pública. Durante la primera semana en el recinto ferial Luis Adaro, los visitantes han podido acercarse a enfermedades poco conocidas, situaciones de vulnerabilidad, voluntariados o discapacidades a través de once asociaciones asturianas

Cada entidad ha llevado su propia forma de acercarse al público. Cruz Roja Gijón, por ejemplo, organizó talleres de primeros auxilios, mientras que la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias (Fedema) mostró propuestas de deporte adaptado. La Fundación Real Sporting también participó con actividades como el "Fútbol Andarín" y Galbán apostó por una experiencia de realidad virtual que permitió a los visitantes conocer, mediante escenarios en 360 grados, el trabajo diario de sus voluntarios. ¿La meta? Acercar la realidad de niños y adolescentes con cáncer y sus familias.

También han pasado por este espacio la Asociación de padres y amigos de cardiopatías congénitas (Apaci), Proyecto Hombre Asturias, la Asociación Albéniz, Párkinson Asturias, Asociación de Enfermedades Neuromusculares del Principado (Asempa) y el Hospital Asilo de Luarca. Cada uno ha mostrado sus proyectos y ha aprovechado el encuentro con los visitantes para explicar realidades que, en muchos casos, siguen siendo poco conocidas.

Apaci, por ejemplo, centró su presencia en las cardiopatías congénitas y en la necesidad de hacer visible la situación de las personas afectadas y sus familias. "Una enfermedad que continúa siendo, en gran medida, desconocida e invisible para la sociedad", señala su presidenta, Ana Fernández Martínez. La Asociación Albéniz, por su parte, acercó sus proyectos de acompañamiento a personas en situación de sinhogarismo. Y Proyecto Hombre aprovechó la iniciativa para dar visibilidad a su entidad y sus voluntarios.

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El Espacio Solidario continuará hasta el 16 de agosto con nuevas asociaciones cada día. La propuesta busca mantener durante toda la feria ese contacto directo entre las entidades sociales y el público. "Queremos poner en valor la solidaridad, el compromiso y la implicación de nuestras familias", resume Asempa. Además, la iniciativa ha permitido que las propias familias y voluntarios tengan un lugar desde el que explicar su trabajo de forma directa. Para las asociaciones, el contacto con los visitantes sirve para resolver dudas, dar a conocer sus proyectos y acercar a la sociedad problemas que muchas veces permanecen lejos de la vida cotidiana.