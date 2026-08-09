Homenaje a quienes hacen y han hecho posible la Feria de Muestras en Gijón: Gómez Cuesta oficia una misa en recuerdo a los han contribuido a la historia de la cita
La misa tuvo lugar en la sala Mirador del Palacio de Congresos
La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), además de ser un escaparate comercial y una oportunidad idónea para testar el momento de la región, también reserva espacios para recordar y agradecer. Eso ocurrió ayer en la sala Mirador del Palacio de Congresos, donde tuvo lugar una misa destinada a expresar gratitud a todas aquellas personas que, a lo largo de los años, han hecho posible la celebración de la Feria de Muestras.
Fue Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro, el encargado de oficiar la eucaristía, albergada en un lugar poco habitual pero que sirvió para traer al presente a quienes han facilitado las múltiples ediciones de la cita. Este año ya es la 69ª.
A la misa acudieron, entre otros, Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón y director de la Feria de Muestras; y Pedro López Ferrer, vicepresidente de la entidad cameral.
La homilía en honor a quienes hacen posible el desarrollo de una cita emblemática del calendario regional llega un año después de otra ceremonia que, en ese caso, se festejó para conmemorar el centenario de la Feria. Y que supuso un tributo, entre otros, a Luis Adaro, figura clave para entender la trascendencia de la cita y que da nombre al recinto en el que se desarrolla. Alrededor de una treintena de personas asistieron ayer a la misa presidida por Javier Gómez Cuesta, que tiñó de solemnidad y agradecimiento la sala Mirador en una de las actividades más peculiares de la agenda ferial. Un día para dar gracias a los que han contribuido a la rica historia de la Feria de Muestras.
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