Los ingenieros industriales piden en Gijón cambios en los grados

Las oficinas de la Cámara de Comercio de Gijón acogieron ayer una reunión del Consejo General de los Ingenieros Industriales de España. Un encuentro ya tradicional en la agenda de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) que sirvió para hacer balance de las precedentes jornadas dedicadas a la futura Ley de Ingeniería o a la electrificación de Asturias. "Es enriquecedor escuchar las voces de otros compañeros", aseguró Diego Pérez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias (COITIPA).

Más de una treintena de colegios de todo el país estuvieron representados en la cita. En total hay 52. Presidió la reunión José Antonio Galdón, presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España. Se habló, por ejemplo, de esa futura Ley de Ingeniería que busca modernizar la profesión y paliar cuestiones relacionadas con el ejercicio de la misma. "Queremos normalizar que no existan grados ‘blancos’", afirmó Diego Pérez. Estos grados se refieren a los títulos de ingeniería que no otorgan atribuciones profesionales. José Antonio Galdón tildaba en uno de los actos de la Feria de Muestras de "incoherente" esta situación, al no haberse adaptado los títulos universitarios a la modernización aprobada con el Plan Bolonia. "Tuvimos bastante debate al respecto, enfocándolo a por qué los jóvenes no se colegian", indicó Diego Pérez.

"Antiguamente los profesores explicaban la colegiación o los riesgos de firmar proyectos sin tener seguro de responsabilidad civil", sostuvo el decano del colegio asturiano. En ese sentido, abogó por mejoras en el ámbito universitario para solventar este asunto. Uno de los retos, además, pasa por conseguir la matriculación de un mayor número de mujeres en el campo de la ingeniería.

Diego Pérez reivindicó la "transversalidad" del consejo de ayer. "Hay quienes trabajan en la empresa privada, funcionarios, técnicos... Cada uno aporta su visión y cuenta su experiencia", manifestó Pérez, que, por otro lado, ensalzó el momento del sector de la ingeniería en la región. "La Escuela Politécnica tiene mucho prestigio; hay muchos que tienen trabajo antes de acabar la carrera", declaró el decano del COITIPA.

Al margen de la reunión, de carácter extraordinario, tuvo lugar la actividad "Más allá del aula", orientada especialmente a las nuevas generaciones. Los equipos universitarios "4Space UniOvi", "UniOvi eTech Racing" y "Wolfast UniOvi Racing Team" presentaron algunos de los proyectos tecnológicos desarrollados en la Universidad de Oviedo para mostrar de qué manera la innovación, la investigación y el trabajo multidisciplinar se convierten en una notable carta de presentación para el talento joven asturiano.

"La electrificación de Asturias: el gran reto del siglo XXI" fue el título de la mesa redonda que protagonizó una de las jornadas de estos Encuentros con los Ingenieros Técnicos Industriales en la FIDMA. Contó con la participación de representantes del Gobierno del Principado, de la Cámara de Comercio de Gijón y del Ayuntamiento, además de responsables de Ignis Energy, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y Grupo ISASTUR.

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Respecto al encuentro centrado en la Ley de Ingeniería, en el mismo José Antonio Galdón señaló que lo que se plantea es una "certeza académica" en cada título para dar más margen a los universitarios para definir los créditos de la carrera. Comentó que en base a esa ley las empresas podrán identificar mejor al perfil del profesional que contratan y si tienen más o menos experiencia. Galdón también apuntó que se contempla una organización colegial común que coordine a todas las corporaciones colegiales de las diferentes ingenierías.