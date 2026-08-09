Jorge Cabal Fernández, párroco de la iglesia de San Lorenzo: "San Lorenzo es un refugio en el que muchos encuentran una esperanza"

Jorge Cabal Fernández (Oviedo, 1976), párroco de San Lorenzo, reivindica una efeméride que se vive con suma emoción en la comunidad. Tal día como hoy, en 1901, tuvo lugar la consagración de la iglesia. La parroquia ha confeccionado un programa de actos para festejar el 125.º aniversario de un templo que los gijoneses "valoran y aprecian". Un espacio "significativo" para la ciudad. "La inauguración ya fue un gran acontecimiento", recuerda el religioso.

Ya van 125 años. Se dice pronto.

Este aniversario quiere ser para nosotros una ocasión de gratitud. San Lorenzo es para la ciudad un refugio en el que muchos encuentran un consuelo, una esperanza. Un templo católico al que muchos vienen buscando a Dios. Es un lugar significativo para Gijón, su consagración en 1901 ya fue un gran acontecimiento.

¿Qué puede contar del origen del templo?

San Lorenzo fue la tercera gran parroquia, tras San Pedro y San José. La consagración se vivió con muchísimo entusiasmo. Entonces era como una catedral. Los gijoneses estaban orgullosos de tener un templo de grandes dimensiones. Lo llaman la Notre Dame de Gijón por la similitud con la fachada de la catedral parisina. Todo ello manifiesta la valoración, el aprecio y la colaboración para tener esta casa.

Durante la Guerra Civil sufrió muchos daños.

Solo quedaron las torres y algunas paredes maestras y hubo que reconstruir el templo. Y la ciudad se volcó. Eran momentos difíciles, también económicamente hablando. Había pocos medios, pero los que estaban al alcance se pusieron en común para levantar el templo de nuevo. No está enriquecido con todo el patrimonio que tenía previamente, pero el San Lorenzo que vemos es el que consagró el obispo Ramón Martínez Vigil en 1901.

¿Cuáles son las últimas intervenciones en la iglesia?

Hace dos años renovamos la iluminación y dimos una mano de pintura en el interior. Y hemos consolidado la estructura porque en algunos lugares habían aparecido grietas.

¿Hay prevista alguna actuación a corto o medio plazo?

Un templo de esta categoría necesita un mantenimiento constante pese a que sean cosas menos visibles que las grandes intervenciones.

¿En qué consiste el programa de celebración por los 125 años?

En 1901, dicen las crónicas, hubo tres días de actos solemnes. Y nos pareció buena idea hacer lo mismo. El viernes fue la inauguración y bendición de la biblioteca "Laurentina", un sitio para que los feligreses tengan un espacio acogedor que invite a la reflexión y a la lectura, a compartir la relación entre fe y cultura. El acto principal será hoy, a las 22.00 horas. Hemos preparado un lucernario, una celebración en la que se combinará la plegaria, el silencio, la palabra, la luz y la música. Cuando entramos en San Lorenzo, la Iglesia nos quiere transmitir algo mucho más profundo de lo que a primera vista vemos. Mañana lunes a mediodía habrá una misa solemne presidida por el Arcipreste de Gijón y concelebrada por sacerdotes de la ciudad y otros sacerdotes amigos de este templo. Luego habrá una comida fraterna y por la tarde terminaremos con unas vísperas cantadas.

¿De qué quieren que sirva esta conmemoración?

Deseamos agradecer el patrimonio recibido de nuestros mayores. Agradecerlo y cuidarlo. Queremos que sea una experiencia para que Gijón siga encontrando aquí un lugar donde se pueda encontrar la gente con Dios. Que se pueda rezar, celebrar, sentir la acogida, la fraternidad... Valores más necesarios que nunca. Nuestra sociedad está experimentando cierta fatiga y un templo como este puede ser un lugar para recuperar el sosiego y la esperanza.

En ese sentido, ¿qué importancia tiene la fe?

Para que podamos vivir la vida con sentido es necesario un poco de sosiego. Vivimos de forma muy acelerada, recibimos constantemente estímulos, noticias... A veces no sabemos interpretar lo que leemos, su alcance... La Iglesia puede ofrecer una comunidad que ayude a reposar, reflexionar u orar. En ese encuentro con Dios el ser humano es capaz de distinguir lo verdadero de lo falso.

Lleva ya casi siete años como párroco de San Lorenzo.

Cada párroco genera una impronta. Yo he querido acentuar varias cosas. La primera es vivir con gozo, serenidad y belleza las celebraciones litúrgicas. También cuidamos mucho la formación cristiana, ofreciendo conferencias o cursos. Los católicos tenemos que profundizar en la fe y aprender a mostrarla.

¿Cada vez más jóvenes sienten esa conexión con la Iglesia?

Notamos ese resurgir de este deseo de acercarse a la Iglesia y conocer y vivir el cristianismo. No es que los jóvenes ahora descubran la fe. Dios es difícil de arrancar del corazón; la cuestión es caer en la cuenta de que está presente y creo que es lo que está pasando. Solo hace falta estar atento. Muchos jóvenes están dejando salir a la luz lo que el corazón anhela y encontrando en la Iglesia un descanso, una esperanza, una palabra que les ayuda a interpretar lo que ocurre. Y un espacio en el que poder hacerse preguntas y hallar respuestas.

¿Tiene algo que ver la cercanía con la juventud que muestra el Papa León XIV?

Su visita a nuestro país en junio fue una sorpresa. El Papa León ha sido capaz de mostrar un equilibrio entre cercanía, reflexión, amor... Nuestra sociedad, no solo los jóvenes, ha recibido al Papa con mucho entusiasmo. Está siendo un bien grande para la Iglesia. Es un hombre que en muchas ocasiones se emociona ante lo que ve y escucha. El mundo necesita amor, que hace al ser humano más feliz.

De un tiempo a esta parte ha habido en Gijón cierta reestructuración de las unidades pastorales.

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La Iglesia en Asturias lleva tiempo empeñada en este proceso, que es largo. No todas las parroquias son iguales. Estamos haciendo un camino para lograr que la Iglesia salga al encuentro de la realidad. Muchas realidades nacieron en contextos sociales distintos y estamos intentando reajustar la vida pastoral para servir mejor y ser más eficaces en la colaboración y la ayuda. La vida de la Iglesia no descansa solo sobre los sacerdotes. Cumplimos una misión, pero todos los bautizados somos misioneros del evangelio. La reestructuración no es solo por la escasez de sacerdotes.