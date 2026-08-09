La peña José Tomás brinda por una buena feria taurina en Gijón

La peña taurina José Tomás celebró ayer su tradicional comida de verano en un encuentro que contó con la presencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el concejal de Relaciones Institucionales, el forista Jorge González-Palacios. "Quiero desearos una feliz feria de Begoña a todos que, sobre el papel, parece que puede resultar bien. Solo pido que los toros salgan bien y los toreros pongan sentimiento y nos emociones", compartió la Regidora antes de la comida celebrada en el restaurante Los Nogales.

Moriyón aprovechó para tener un recuerdo a Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, y también para recordar la importancia de seguir defendiendo una feria que se pudo recuperar gracias "al compromiso de un empresario y al empeño de una afición que siempre peleó por ello". "No deis por sentado que lo que hemos conseguido va a ser definitivo", advirtió a los aficionados.

La presidenta de la peña José Tomás, Ana Rodríguez, agradeció la presencia tanto de Carmen Moriyón y como del concejal Jorge González-Palacios. Aprovechó también la ocasión para hacer un regalo, tanto a la Alcaldesa como a todos los presentes. "Es un lazo taurino (con los colores rosa y amarillo, como los capotes), que significa que soy taurina de corazón. Os invito a que también digáis soy taurino y a luchar porque la tauromaquia siga adelante", pronunció Ana Rodríguez durante un encuentro en el que estuvo muy presente el cartel de la feria de Begoña que comienza el jueves.

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Los taurinos tienen por delante, del 13 al 17 de agosto, tres corridas de toros, una novillada con picadores y un festejo de rejones en los que se anuncian las principales figuras del toreo como Morante de la Puebla, Roca Rey, Alejandro Talavante, Pablo Aguado o Juan Ortega.