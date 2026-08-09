La Providencia se consagra a San Lorenzo con una entrañable y "familiar" procesión por la parroquia gijonesa: "Que esto no se pierda"

La Providencia, en Gijón, se puso guapa este domingo. El sol se animó a salir para iluminar una mañana de tradición y folclore en el día grande de las fiestas de San Lorenzo en este barrio de Somió. Los vecinos salieron en procesión para honrar a su patrón en una celebración "muy familiar", como destacó Cristina Menéndez, presidenta de la asociación vecinal, poco antes de que la comitiva partiese del local social hacia la Capilla. De ahí, ya con la imagen del santo a hombros, al Cabo de San Lorenzo, donde el grupo folclórico "Aires de Asturias" de Villaviciosa y "Les Pandereteres" de La Providencia aportaron la dosis de canto y baile. "Que esto no se pierda, que no quede en el olvido", reivindicaron los participantes en la jornada.

Los vecinos se sobrepusieron a la lluvia que aguó el sábado el acompañamiento musical que iba a acompañar la sardinada colectiva. Aun así, el balance de los festejos es más que positivo. "Ha venido mucha gente; estamos contentos con la respuesta", afirmó Cristina Menéndez. La fiesta tenía este año un componente aún más significativo al coincidir con el 30.º aniversario del colectivo vecinal. "Los vasos que regalamos junto a la botella de vino y al bollo viene con el logo de la asociación; es un recuerdo muy especial para los socios", indicó Menéndez, que abogó por la "continuidad" de esta folixa para que la disfruten las generaciones venideras. "Ojalá tengamos relevo pronto", subrayó la líder vecinal.

Gabriel Rascón seguía la procesión con el pañuelo festivo al cuello. Su hermano David formaba parte de la comitiva. "Es una tradición familiar; siempre han venido mis padres, mis abuelos...", reflexionó Gabriel Rascón mientras su sobrino David tampoco perdía detalle del recorrido, a punto ya de alcanzar el Cabo de San Lorenzo. Fueron varios los curiosos que se pararon en la zona para ver los bailes y escuchar el inconfundible sonido de las gaitas. Un encuentro en el que se desplegó una red marinera y vitoreado por los asistentes, que se arrancaron en aplausos al fin de cada actuación.

A Yoli Mones, vecina de La Providencia, le costaba expresar con palabras la importancia de una cita con tanto arraigo en el barrio. "Solo sé que para nosotros es muy especial", bromeaba la mujer. "Es una fiesta familiar: yo nací aquí y toda la vida la hubo, aunque antes quizás venía más gente", recordó Mones. La última parte de la mañana estaba reservada a una misa solemne en la Capilla, oficiada por Luis Muiña, párroco de Somió.

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Asistieron a las celebraciones, entre otros, la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, y el concejal Abel Junquera; la líder vecinal de Somió, Soledad Lafuente; o el director de la Fundación Gijón Rural, José Antonio Migoya. También se dejó ver el entrenador Marcelino García Toral.