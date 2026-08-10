La Asociación Cultural e Histórica de Porceyo, en Gijón, hace piña y busca crecer

La Asociación Cultural e Histórica de Porceyo sigue haciendo piña. Los integrantes de este colectivo se reunieron recientemente para comer y estrechar lazos tras una visita a la Abadía de Cenero ya los torreones de Trubia. Se suma así una nueva actividad en el calendario de una entidad que tiene unos cinco meses de vida, está formalmente constituida tanto en el Ayuntamiento de Gijón como en el Principado de Asturias y cuenta ya con alrededor de cien socios. Ahora busca captar nuevos adeptos.

En la asociación no hay miembros únicamente de Porceyo. Nació por el interés cultural e histórico no solo de la zona de la parroquia, sino de sus alrededores. Hay un historiador, un antropólogo y una catedrática en Bellas Artes para sus actividades y estudios. En septiembre habrá una charla titulada "Arte contemporáneo en las periferias de lo urbano: Las iniciativas creativas de mujeres que rescatan el legado cultural de los pueblos", a cargo de la doctora María Teresa Cuesta de la Cal.

El senador del PP de Asturias y vecino de Porceyo, Pablo González, participó en la última jornada de confraternización. Una de las primeras iniciativas de la entidad tuvo lugar en mayo, cuando llevó hasta el Senado su estudio que profundiza en las raíces de la parroquia y en la búsqueda del origen de su nombre. Precisamente Pablo González ejerció de nexo e impulsor de la actividad.

En dicho viaje, los representantes de la Asociación Cultural e Histórica de Porceyo visitaron la Cámara Alta y mantuvieron un encuentro con los representantes de Burgos, donde, según sus investigaciones, nace el topónimo. Los vínculos entre Porceyo y Burgos se remontan al lejano año 884, por la figura de Diego Rodríguez Porcelos, pariente del rey asturiano Alfonso III "El Magno". Según la tradición, está ligado a la parroquia, a la que probablemente dio nombre.

Noticias relacionadas

El colectivo, que busca crecer, aboga por promover contactos académicos y visitas a instituciones de la mano de historiadores, con el fin último de explorar los orígenes de Porceyo y también de ensalzar el patrimonio cultural y artístico de esta zona de Gijón, que cuenta con más de 600 habitantes censados.