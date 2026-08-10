Asturias reclamará el plan de Estatuto de Autonomía de Asturias hecho durante la Guerra Civil y encontrado en el Archivo Militar de Ávila

“La identidad asturiana es una identidad cargada de historia, de la que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos […] Este es un hallazgo excepcional para la historia de Asturias, a partir de ahora lo cambia todo”. Con estas palabras describió este lunes el presidente del Principado, Adrián Barbón, la importancia del "Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León" localizado por un grupo de investigadores denominado "La Trókola" en el Archivo General Militar de Ávila. Un documento que, según adelantó, solicitarán de regreso para que queden en custodia en el Archivo Histórico de Asturias.

Barbón hizo estas declaraciones tras reunirse con Pablo Martínez Corral, profesor de Secundaria, historiador y principal artífice del descubrimiento, en la Feria de Muestras. Juntos recorrieron posteriormente el stand del Principado, que precisamente este verano está dedicado a los 45 años del Estatuto de Autonomía.

El hallazgo, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, saca a la luz un documento de la Guerra Civil compuesto por 18 artículos y varias disposiciones transitorias. Un documento, con una “clara vocación social”, como señaló Barbón, que sentaba las bases para administrar un territorio formado por las provincias de Asturias, León, Zamora y Salamanca, una vez finalizada la contienda y restablecida la legalidad constitucional republicana.

El texto demuestra, a su vez, que el Consejo Regional de Asturias y León “no solo se contentaba con gobernar las Asturias y la parte de León, que no estaba conquistada todavía por los sublevados, sino que además hablaba o reflexionaba cómo iba a ser la gobernanza el día después”.

“Evidentemente, vamos a dirigirnos al Archivo Militar de Ávila para reclamar y ver si podemos conseguir la devolución de todos los documentos incautados al Consejo Regional de Asturias y León, para que queden en custodia del Archivo Autonómico de Asturias; o, si no fuera posible, que al menos nos faciliten las copias de calidad para que estén a disposición del conjunto de historiadores”, anunció Barbón.

Asimismo, el Gobierno regional encargará al propio Martínez la recuperación y la transcripción de las mismas actas “para que sea algo de público conocimiento”: “Es un hallazgo fundamental para la historia de Asturias”.

Dos páginas del proyecto legal hallado en el Archivo Militar de Ávila. / LNE

Para el historiador, este hallazgo “nos une a una parte de nuestra historia que había quedado sepultada en nuestros archivos”. “Belarmino Tomás, durante 15 meses, hizo frente a una de las tragedias más importantes que puede vivir una sociedad, que es la guerra. Supo organizar, se organizó y resistió como pudo al fascismo y a los sublevados”, recordó Martínez.

“La desmemoria”, añadió, “sepultó esos documentos hasta que han aparecido en unas cajas que como decía el Presidente, ponen incautadas, incautadas al Gobierno de Asturias y León”.

Martínez espera que el hallazgo de este proyecto de estatuto sirva “para que los asturianos y las asturianas puedan leerlo, mirarlo. Yo creo que les va a causar mucha impresión porque hay cosas muy interesantes, muy modernas que merecen la pena”.

El documento propone constituir una región autónoma sobre la base histórica del antiguo Reino de Asturias y León, formada por las provincias de Oviedo, León, Zamora y Salamanca. La función legislativa sería ejercida por las Cortes, mientras que el presidente representaría a Asturias y León ante la República, y el Consejo de Comisarios asumiría las funciones ejecutivas.

Dichas Cortes serían elegidas mediante "sufragio universal, igual, directo y secreto entre trabajadores de ambos sexos". Asimismo, se señala que la Hacienda regional de Asturias y León se nutriría de impuestos cedidos por el Estado.