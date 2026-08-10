La banda que asaltaba joyerías de Gijón a punta de pistola elegía negocios con mujeres al frente y las amordazaba

La banda criminal que robaba joyerías en Gijón seleccionaba negocios regentados por mujeres, a quienes "encañonaban" y a "amordazaban" tras estudiarse sus rutinas. Así lo comunica la Policía Nacional, que confirma la desarticulación del grupo tras el arresto, tal y como adelantaba hace días LA NUEVA ESPAÑA, de seis personas, tres vinculados a los robos como tal y otras tres como presuntos receptadores de los efectos sustraídos.

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la brigada local de la Policía Judicial de Gijón, detuvieron el pasado viernes a tres personas, un arresto con el que dan ahora por "desarticulado" el grupo criminal. "Los autores, de origen sudamericano, seleccionaban establecimientos regentados por una única mujer. Después de observar durante días sus rutinas, accedían al local y, tras encañonar a la empleada, la amordazaban para evitar que pudiera pedir ayuda mientras se apoderaban de las joyas", señalan los agentes.

La investigación se había iniciado a principios del mes de mayo, después de un atraco cometido en una joyería de Gijón que puso en marcha las pesquisas. "En el asalto habían participado tres varones. Mientras uno de ellos amenazaba con un arma de fuego a la empleada, otro se encargaba de recoger las joyas", informa la Policía. Dos meses después, el mismo grupo actuó de nuevo en otro local y mediante un procedimiento similar. "Los tres asaltantes accedieron al establecimiento y amordazaron a la trabajadora con cinta aislante, consiguiendo hacerse con diferentes piezas de joyería antes de huir del lugar", señala.

Una investigación "especialmente compleja"

Señalan también los agentes que "la investigación ha sido especialmente compleja, tanto por la forma de actuar de los atracadores como por la necesidad de identificar a todos sus integrantes y determinar el papel que desempeñaba cada uno de ellos". La brigada realizó un seguimiento a los sospechosos durante semanas para localizar a todos los involucrados tanto en los robos como en la receptación de las joyas. La semana pasada, "un operativo desplegado en distintos puntos de Gijón" permitió acometer los arrestos. Se ha llevado a cabo, además, seis registros domiciliarios en los que se localizaron "numerosas joyas" procedentes de los asaltos y dinero en efectivo.

La operación se saldó con la detención de seis personas: tres de ellas como presuntos autores materiales de los robos y otras tres por su presunta participación como receptadores de los efectos sustraídos. A los principales arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, dos delitos de robo con violencia e intimidación utilizando arma de fuego y tenencia ilícita de armas. "La investigación ha permitido además identificar y detener a las personas que, presuntamente, se encargaban de recibir y dar salida a las joyas sustraídas, cerrando así el circuito utilizado por el grupo tras los atracos", añaden los agentes.

Colaboración del gremio

Quiere destacar la Policía Nacional "la colaboración de todo el gremio de joyeros de Asturias, que desde el inicio y puso a disposición de los investigadores todos aquellos datos que podían resultar de interés para la investigación". "De la misma manera, la ágil coordinación con el Tribunal de Instancia y Fiscalía, ha facilitado el desarrollo de las actuaciones policiales y la investigación de los hechos", añade.