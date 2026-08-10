Bandera roja en San Lorenzo por la presencia de carabelas portuguesas

La playa de San Lorenzo ha izado este lunes la bandera roja en la zona centro y en La Escalerona por la presencia de carabelas portuguesas, después de que se detectara un ejemplar en el arenal gijonés.

La bandera roja izada en la playa de San lorenzo este lunes. / LNE

La presencia de estos organismos se produce además en una jornada de buen tiempo y elevada afluencia en San Lorenzo, con numerosos bañistas aprovechando las buenas condiciones meteorológicas. La bandera roja supone la prohibición del baño en las zonas señalizadas, por lo que se recomienda seguir en todo momento las indicaciones de los socorristas.

La carabela portuguesa puede provocar dolor intenso y reacciones cutáneas al entrar en contacto con sus tentáculos, por lo que se aconseja no acercarse ni tocar ejemplares, incluso cuando se encuentren en la arena.

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La situación permanece pendiente de evolución y los servicios de vigilancia continúan atentos a la presencia de más ejemplares en el arenal.