Bandera roja en San Lorenzo por la presencia de carabelas portuguesas
La aparición de varios ejemplares obliga a restringir el baño en la playa gijonesa, que registra una gran afluencia por el buen tiempo
La playa de San Lorenzo ha izado este lunes la bandera roja en la zona centro y en La Escalerona por la presencia de carabelas portuguesas, después de que se detectara un ejemplar en el arenal gijonés.
La presencia de estos organismos se produce además en una jornada de buen tiempo y elevada afluencia en San Lorenzo, con numerosos bañistas aprovechando las buenas condiciones meteorológicas. La bandera roja supone la prohibición del baño en las zonas señalizadas, por lo que se recomienda seguir en todo momento las indicaciones de los socorristas.
La carabela portuguesa puede provocar dolor intenso y reacciones cutáneas al entrar en contacto con sus tentáculos, por lo que se aconseja no acercarse ni tocar ejemplares, incluso cuando se encuentren en la arena.
La situación permanece pendiente de evolución y los servicios de vigilancia continúan atentos a la presencia de más ejemplares en el arenal.
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