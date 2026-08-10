El diseño del parking del nuevo Hospital de Cabueñes está a la espera del proyecto del metrotrén

Con el nuevo proyecto constructivo de la primera fase en trámites de poder licitarse en unas semanas, el plan de la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes (CAHU) afronta varios años de transformación en los que tendrá que concretar, más adelante, la reforma del actual edificio –cuando parte de los servicios ya se hayan trasladado al edificio nuevo– y la creación de un gran parking soterrado que permita una urbanización en superficie que priorice las zonas verdes. Para esto último, según fuentes sanitarias, el detalle del proyecto está hoy en gran parte a la espera de Adif, que debe formalizar su proyecto del metrotrén en su prolongación a Cabueñes. Ambas administraciones, el Principado y el Ministerio de Transportes, deben coordinar sus respectivos proyectos para cumplir con lo que se entiende que es una necesidad: que el ciudadano que llegue a Cabueñes en metrotrén no tenga que salir a la superficie para acceder al propio hospital o al parking, y viceversa.

Desde la Consejería de Salud explican que por ahora los plazos no urgen demasiado. La primera fase constructiva de la ampliación empezará el año que viene, a poder ser en el primer trimestre, y dejará por delante dos años más de obras. "Queda todavía bastante tiempo para poder articular, de aquí a que se ponga en marcha el nuevo hospital, el nuevo proyecto del parking", señalan. La intención de que habrá que coordinarse con Adif, sin embargo, es clara. "Hay una pieza capital, el proyecto de ampliación del hospital, que debemos juntar con otra pieza: la estación final del metrotrén y su conexión con los ascensores del parking y del hospital. Queremos coser todo eso", añaden.

Para poder "coser" esa conexiones soterradas, las mismas fuentes explican que el Principado tiene que saber "al centímetro" cómo se diseñará la estructura ferroviaria. Y ese detalle todavía no está pintado sobre plano porque el contrato de redacción de la prolongación del túnel del metrotrén hasta Cabueñes sigue a día de hoy en elaboración. El pasado mayo, de hecho, se aprobó una nueva solicitud de ampliación de plazo –fue la tercera modificación del proyecto– par a la adjudicataria, que salvo nuevos cambios entregará esa redacción el mes que viene. Este contrato depende de Adif y se trabaja en él desde 2019. Se había licitado con un plazo inicial de redacción de un año. En estos últimos meses se están realizando, vinculado a este plan, nuevas catas para estudiar el subsuelo desde la plaza de Europa y Cabueñes.

Uno de los aparcamientos en superficie en el Hospital de Cabueñes. / Ángel González

En cualquier caso, las mismas fuentes sanitarias entienden que queda aún tiempo para poder llevar a lo concreto un planteamiento que ya se contempla. "El hospital ya está diseñado con esas condiciones en mente para que al corazón del parking llegue el metrotrén", cuentan, y ponen un ejemplo gráfico: "El ciudadano que llegue en metrotrén al hospital no tendrá que abrir un paraguas". Por ahora, la primera fase de la ampliación, que se centrará en terminar el nuevo edificio y acometer su urbanización exterior, no se ve afectada por el futuro diseño del aparcamiento, así que esa parte de la obra puede seguir su curso.

En febrero del año pasado, Salud anunciaba su intención de "adelantar" la ejecución del nuevo aparcamiento porque, explicaba, el proyecto se desvinculaba del plan general de ampliación y abordarlo como una obra independiente. Fue uno de los cambios adoptados tras la paralización a inicios del año pasado del primer intento de acometer las obras de ampliación por discrepancias con las constructoras que en aquel momento llevaban la obra. La otra modificación fue abandonar la idea de construir una Facultad de Enfermería nueva y apostar por su traslado a la Laboral, un trámite que sí está avanzando con la licitación del proyecto de redacción en su fase final porque su realización no depende de otras entidades.

Cuando ya sí se pueda concretar el proyecto constructivo del parking, la idea de Salud, por ahora, es apostar por un modelo similar al que ya funciona en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde la empresa pública Gispasa supervisa y contrata la licitación del servicio mediante concurso público. Eso implicaría que al menos el grueso del aparcamiento gijonés será de pago, pero es un modelo que el personal sanitario ya conoce y que "a priori" no rechaza. Se mantiene, por lo demás, la previsión de que se necesitarán al menos mil plazas para poder asumir la demanda de trabajadores y pacientes.