La donación de un antiguo trabajador de la Universidad Laboral permite decorar el stand de Gijón en la Feria de Muestras: "No quería que se perdiera"

Banderines, medallas y condecoraciones. Invitaciones a las fiestas rectorales, felicitaciones navideñas, programas de actividades y hasta quince CD’s cargados de fotografías. La exposición sobre la Universidad Laboral de Gijón, a la que el Ayuntamiento dedica este año su stand de la Feria de Muestras para impulsar y promover su candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco, se nutre de una amplia colección de objetos y documentación recopilada durante años por Luis Turueño Rodríguez, quien ejerciese como administrativo de la institución académica entre 1968 y 2010.

Son objetos que para muchos pueden tener poco significado, pero que constituyen un rico y variado testimonio de la vida cotidiana y de las actividades que se realizaban en la Universidad Laboral en aquellos años. "Tengo muy buenos recuerdos. Se trabajó mucho y se hizo una labor muy buena. Venían alumnos de toda España", recuerda Turueño. La Laboral llegó a tener unos dos mil estudiantes internos por curso.

Su colección, integrada por más de 275 documentos, impresos y objetos relacionados con la institución universitaria, es un viaje al pasado. "Fue una pena que las universidades laborales desaparecieran y pasaran a depender del Ministerio de Educación. En aquellos años, un niño entraba con 12 años y podía salir con 20 becado para estudiar una carrera en otra universidad. Se hacía una labor muy importante", asegura el gijonés, para quien actualmente se ha "desvirtuado" ese objetivo inicial.

En su opinión, las instalaciones siguen "sin estar bien aprovechadas". Por eso, "me gusta que se divulgue lo que es la universidad. Muchas veces la gente pasa por delante y no se fija en la importancia de lo que tiene delante". "Eso me pasó a mi también cuando trabajaba; hasta que no lo dejas no te das cuenta del valor que tiene", reconoce. Y lamenta: "La Universidad Laboral es un gran edificio que no valoramos lo suficiente".

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Turueño todavía no ha acudido a visitar la exposición en el recinto ferial, pero cuenta con acercarse en los próximos días. "Por la mañana, para verla con calma". En el stand encontrará revistas y recortes de prensa; comunicaciones, calcomanías, fotografías y tarjetas postales; medallas, condecoraciones, escudos, insignias... Y una gran variedad de objetos de su colección, que el año pasado decidió donar al Muséu del Pueblu d’Asturies: "No quería que se perdiera". Y no solo no lo hará, sino que ahora llegará a cientos de gijoneses y turistas que podrán conocer la grandeza de la Laboral.