Eva Redondo, hija del fallecido músico Carlos Redondo: "Todo lo que me cuentan de mi padre siempre me ha dado fuerza"

La gijonesa Eva Redondo Canteli recién ha cumplido 30 años. Y hace veinte que se quedó huérfana de padre. Una orfandad que ha tenido que compartir con media Asturias ya que ella es la hija mayor del músico Carlos Redondo, fallecido en un accidente de tráfico en 2006, en el mismo choque que también murió su compañero en "Felpeyu" Ígor Medio. A los añorados músicos no hay mes de junio, desde entonces, que no se les tenga presentes con una cita de musical "N'Alcordanza". La de este año fue en la plaza Mayor y como añadido, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto está instalada una exposición de carteles y postales que distintos artistas de la región hicieron en su día para la convocatoria. En la inauguración de esa muestra Eva Redondo se dirigió a los presentes para agradecer el gran acompañamiento que ha sentido la familia en estas dos décadas.

¿Fue así?

La verdad que sí. Hemos tenido un apoyo enorme de los compañeros de la música de mi padre, de familiares y de gente que no conocíamos de nada. Gente que, de repente y en muchas ocasiones, se me ha acercado para contarme maravillas de mi padre. Ante todo eso que he vivido, lo que me sale es decir: "Buah, qué guay". Provoca que te sientas muy acogida, como teniendo segundos padres por todos lados, siempre preocupados de que todo esté bien. El cariño y todo el amor que nos han dado conocidos y desconocidos en estos años es algo muy bueno.

Carlos Redondo. / .

La otra reflexión que hizo en público hace unos días venía a decir que tanto apoyo como han sentido le ha hecho afrontar la muerte de otra forma, digamos, menos dolorosa.

El duelo cada uno lo lleva como puede. Y obviamente, al final aprendes a convivir con el dolor. Pero lo que sí que es cierto es que ver demostraciones de tanto cariño hacia mi padre, y por extensión hacia su familia, ha generado otras sensaciones. Cuando pasa un accidente como el que sufrieron ellos, lo primero que domina es el sentimiento de shock para todos; te quedas un poco como que no sabes qué pasa, por dónde tirar, qué hacer... Y tener esos anclajes, como fue la música y fueron los amigos, te facilita todo. Para mí, que la gente me recuerde momentos que compartió con mi padre, siempre buenos, como alumno suyo en el taller de músicos, como compañero, o lo que sea,... a mí me ha dado fuerza. La gente me dice casi invariablemente que le guarda mucho cariño, que era un músico increíble y muy buena persona. Todo eso me llena de orgullo y me ha llevado a saber que tuve un padre único; ojalá haberle tenido más tiempo, pero los dados han caído así.... Y todo lo que me lo cuenten, de alguna manera me permite como ir cogiendo cachitos de él, que voy construyendo, para tenerlo presente en mi día a día.

Han pasado 20 años desde que falleció y en su nombre se siguen convocando grandes citas musicales, como la de hace unas semanas en la plaza Mayor.

Sí. Que después de todo el tiempo que ha pasado se les tenga tan presentes, y sigan estando presentes también en las vidas de otras personas que no son su famila, es increíble. Son iniciativas que a mí, de alguna manera, me dicen que lo que se está celebrando es la vida, por así decirlo.

¿Tiene usted algo que ver con la música?

Sí, yo he estudiado música, en concreto guitarra clásica.

¿Es su dedicación profesional?

Bueno, no. Profesionalmente soy arquitecta.

"Felpeyu" en una fotografía del año 2000, con Ígor Medio (primero por la izquierda) y Carlos Redondo (segundo por la derecha) / .

Era muy niña cuando su padre fallece. ¿Mantiene el recuerdo más familiar e íntimo o ya se ha visto superado por el recuerdo artístico?

Sí que lo mantengo. Aunque mi padre pasaba mucho tiempo de giras o con su música, era un padre que siempre estaba presente. Recuerdo sus cartas, los regalos que me traía, como el koala o el canguro que me trajo de la gira de "Felpeyu" por Australia y que guardo como oro en paño; le recuerdo mucho por casa, cocinando... Pero es cierto que he conocido más a mi padre por lo que me cuentan otros. Así que tengo una mezcla. Entre lo que yo viví y los que ya son como recuerdos implantados. Lo que sí que tengo es el recuerdo de tocar con él de pequeña. Porque yo tocaba la guitarra desde muy muy pequeñita.

¿Se imagina tocando con él?

Sí. Seguro.

Igual si su padre viviera no sería arquitecta...

Esa es una buena pregunta que yo me he hecho muchas veces. Y no la sé contestar. Digamos que me costó mucho decidirme porque las dos opciones me tiran al cincuenta por ciento. Algún día creo que retomaré la música.

Su padre fallece volviendo de una actuación, pero no veo que le quede resquemor alguno con la música en ese sentido.

No, todo lo contrario. La música es lo que me une a él. En realidad es lo que más nos puede unir en la familia. Por ejemplo, mi hermano toca la percusión y canta en el Coro Joven. En casa la música no puede faltar.

¿Con qué faceta de su padre se queda?

Con su capacidad de luchar siempre por su sueño, que fue la música. Y luego, con esa actitud de compañerismo, de ser buena gente con todos los que te rodean, siempre con los pies muy en la tierra.

Uno de los carteles que se exponen en el Antiguo Instituto / Ángel González

¿Y qué versión artística suya le gusta más? ¿"Felpeyu" o "Los Locos"?

Eso sí que es algo que hemos heredado muy bien. En casa escuchamos un poco de todo y yo soy igual de fanática del rock, del jazz, del pop, del folk y de todo.

Ruma Barbero y y Boni Pérez le dieron un giro muy interesante a las citas de "N'Alcordanza", reivindicando mejoras para el mundo laboral de los músicos.

Sigue siendo necesario luchar y reivindicar esa dignidad del oficio de músico. Tengo muchos compañeros que son músicos profesionales y sé que hay un montón de cositas que seguir puliendo y por las que seguir luchando. Y, al final, también supone seguir un poco con los valores que ellos tenían. Mi padre estaría metido, seguro, en esa batalla por darle dignidad a la vida de músico. Lo tengo claro.

¿Qué le diría a toda esa gente que año tras año tiene su cita 'N'Alcordanza' de Ígor y Carlos?

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Pues que muchas gracias por todo el apoyo, por compartir momentos, por sentir la música de mi padre como si fuese el primer día.