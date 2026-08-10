La feria de Begoña tendrá respuesta en Gijón: "Asturies Antitaurina" impulsa una manifestación de protesta este domingo

La feria de Begoña, que se celebrará en El Bibio del 13 al 17 de agosto, tendrá respuesta en forma de manifestación antitaurina. Será el 16 de agosto, a las 16.30 horas, y partirá de la plazuela de San Miguel para finalizar en el coso. "Es un espectáculo dantesco que no tiene cabida en la sociedad", espetó Fernanda Blanco, integrante de "Asturies Antitaurina", convocante de la marcha, cuyo cartel es obra de la artista María Ortiz Iglesias. En la presentación de la cita estuvieron Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias, y Xabel Vegas, portavoz del grupo parlamentario Convocatoria por Asturias.

Covadonga Tomé recordó a los asturianos "que consideran que la tauromaquia es sufrimiento animal y no quieren que se mantengan estos espectáculos sangrientos". También resaltó que el apoyo a esta postura "es en las calles y también desde las instituciones". "Muchas son las personas asturianas que rechazan este espectáculo y salir a las calles para demostrarlo es muy importante", ahondó.

Fernanda Blanco indicó que el maltrato está "demostrado científicamente". "El toro sufre", sostuvo Blanco, que también hizo alusión a las 700.000 firmas que el Congreso recibió el pasado año contra la tauromaquia como patrimonio cultural mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Xabel Vegas, por su parte, reivindicó "una sociedad gijonesa sin corridas de toros, un espectáculo que nos avergüenza".