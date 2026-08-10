Cómo y con qué fotografiar el eclipse solar (y el móvil también vale): los consejos de Alfonso Tomás, un experto en tomar imágenes del sol

Si hay alguien que no va a improvisar dónde, cómo, y con qué ver el eclipse solar del miércoles, esos son los grandes apasionados de la fotografía, sean o no profesionales. Como el maliayés Alfonso Tomás o su compañero Edén Sánchez.

Tomás es un experto en fotografiar el astro rey, con miles de imágenes de atardeceres y anocheceres a sus espaldas, y ha elaborado una guía para todos los interesados que no vayan a dejar pasar el hecho de que "Asturias es un lugar privilegiado para fotografiar esa singularidad que es el eclipse solar total".

Ellos tienen plan “A” y plan “B” para disfrutar y sobre todo capturar un fenómeno que ha metido a la región entre las privilegiadas que estarán en la "Franja de Totalidad", es decir, donde se verá a la luna tapar la visión del sol al completo. Ademas, como bien reseña Tomás, "abarca todo el territorio lo que permite buscar ubicaciones preciosas, tanto en la costa como en la montaña”.

Alfonso Tomás, con las gafas homologadas y todos los equipos: la cámara fotográfica con el teleobjetivo y el movil con el suyo, ambos en sus tripodes. / Alfonso Tomás

Las que siguen son algunas de sus indicaciones básicas para quien quiera capturar el mejor eclipse: "Utilizar teleobjetivo y trípode. El teleobjetivo es muy útil para obtener un primer plano del eclipse, aunque requiere de maña. Más sencillo (aunque menos vistoso) sería captar el eclipse con un objetivo angular. Por otro lado, el trípode es vital para estabilizar la cámara".

Y si tu opción es el móvil, entonces "el trípode también proporcionará mucha más estabilidad. Lo ideal es tener un móvil de gama alta con un buen teleobjetivo; y una vez vayas a sacar la foto, utiliza el modo PRO o manual para ajustar los parámetros".

Pero su guía es mucho más detallada y aquí va, a continuación, todo lo que debes saber

Lo primero es elegir ¿Dónde?

“El eclipse se producirá al atardecer, con el sol muy bajo, cerca del horizonte”, explica Tomás, así que para fotografiarlo “hay que buscar lugares elevados con vistas hacia el oeste y despejados de obstáculos como montañas, edificios…”. El Principado ha seleccionado 78 lugares por su horizonte oeste, relieve, accesibilidad, uno en cada municipio, como los mejores enclaves, pero es previsible que estén llenos de gente, por lo que ese día se debe llegar con antelación.

Uno de ellos "es el espectacular Mirador de la Providencia", que cuenta con aparcamiento, extensa área verde, zona infantil y espectacular vistas panorámicas de la bahía de Gijón así como del mar Cantábrico, razona Tomás, pero añade que “existen aplicaciones y simuladores que muestran la posición y trayectoria del sol en cada momento, así como de las diferentes fases del eclipse total, lo que permite buscar el punto de disparo más idóneo, según el encuadre elegido. Y son ideales para seleccionar lugares óptimos pero menos concurridos”.

Lo segundo, saber qué es lo que se puede fotografiar

Los momentos más impactantes de ver y fotografiar del eclipse solar total son las fases parciales (al inicio y final del Eclipse), “para capturar la luna mordiendo progresivamente al sol”, relata. También el “Anillo de Diamantes”, que se produce “unos 15 segundos antes y después de la totalidad, lo que queda visible en el cielo es tan solo un destello luminoso, que se asemeja a un anillo de diamantes resplandeciente que rodea la silueta oscura de la Luna”, añade Tomás. Y

Y las “Perlas de Baily”, que se ven unos 5 segundos antes y después de la totalidad del eclipse. “Es cuando la luz solar pasa por los valles y montañas lunares creando unos espectaculares puntos brillantes que aparecen como perlas luminosas alrededor del borde oscuro”. Y por supuesto, la totalidad “cuando la luna tapa el sol completamente y solo es visible la espectacular corona del sol, que es la atmósfera exterior del Sol”.

Imprescindibles

Sea con cámara fotográfica o con el móvil, se deben proteger las ópticas con un filtro solar para evitar se dañe su sensor. En la cámara no se deben emplear otros tipos de filtros o artilugios caseros, pues este filtro específico solar es el que protege tanto de la fuerte intensidad lumínica como de las dañinas radiaciones infrarrojas y ultravioletas.

Una gafas homologadas para proteger la óptica de un teléfono móvil. / A. T.

Si bien hay adaptadores para acoplar al móvil un filtro solar, es aceptable el uso de las mismas gafas solares utilizadas por las personas, recortando su lámina y sujetándola delante de la cámara.

Solo se debe quitar el filtro solar a la cámara del móvil durante la fase de TOTALIDAD del eclipse, siendo imprescindible volver a ponerlo instantes antes de que vuelva a aparecer la luz del sol.

El filtro solar colocado en el móvil, con un adaptador especial. / Alfonso Tomás

Y otro básico a tener en cuenta

Dado el tiempo de duración del eclipse cercano a las 2 h, el comprobar previamente se lleva la batería del teléfono móvil totalmente cargada, y como medida de seguridad disponer de una batería externa para conectar en caso de necesidad.

Si eres de los que vas a usar la cámara del teléfono móvil...

Debes saber que: También es posible fotografiar el eclipse con la cámara del móvil, aunque no sea el dispositivo más adecuado por el tamaño de su sensor (en comparación con la calidad que aporta una cámara) al tener que acercarnos al sol y tener que utilizar el zoom óptico del móvil, que está muy limitado incluso en móviles de alta gama. No se debe utilizar el zoom digital para este tipo de fotos, pues se pierde mucha calidad de imagen.

Zoom: Se puede fotografiar el eclipse sin utilizarlo, siendo entonces el protagonista el paisaje y las fases del eclipse del sol salen como un pequeño punto, o de 1 ó 2 cm según el zoom aplicado.

Pero si se quiere sacar el sol a mayor tamaño, captar la evolución del eclipse, e incluso anteponiendo un elemento en primer plano, la silueta de una persona, o de una torre o iglesia, etc… es necesario disponer de un teleobjetivo adicional. Algunos modelos de móvil de gama alta disponen de kits fotográficos, con potentes teleobjetivos, que mejoran sus prestaciones pero sin alcanzar los resultados de una cámara fotográfica.

Un teleobjetivo para la cámara de un teléfono móvil. / Alfonso Tomás

Trípode y flash. Es esencial, utilizarlo durante todo el proceso fotográfico, para obtener imágenes nítidas. Desactivar el flash.

Encuadrar y enfocar. Hay que encuadrar la foto, por ejemplo con la esquina del Mirador de la Providencia como protagonista en primer plano y enfocar en modo manual a su silueta para incluirlo en la composición. Bloquear el enfoque para toda la secuencia fotográfica.

Modo y formato. Para mejorar los resultados, utiliza el modo PRO del móvil, ajustando la ISO al valor más bajo, el diafragma para tener mayor profundidad de campo, y ajustando la velocidad hasta tener una correcta exposición para que quede el sol amarillo y no sea una bola blanca. Por ejemplo, durante el eclipse parcial poner ISO 50, diafragma F8, la velocidad entre 1/200 y 1/1000 y el Balance de Blancos mayor a 6500 K, para tener “dorado“ el sol. Y emplear el formato RAW en vez del JPG.

Imprescindible, practicar el manejo del modo PRO antes de ponerse a fotografiar ese día y comprobar que parámetros son los mejores para la cámara de tu modelo de teléfono móvil, para las distintas fases del eclipse, tomando como referencia inicial los indicados anteriormente para la cámara fotográfica.

·l llamativo teleobjetivo que adicionalmente se puede colocar en el movil, para sacar los detalles de la fase del eclipse. / Alfonso Tomás

Si no se domina bien el Modo PRO, se puede, aunque los resultados sean de menor calidad, utilizar el modo automático, pero ajustando la exposición para que salga el sol amarillo.

Disparador remoto. Utilizar un disparador por Bluetooth, o en su defecto con el temporizador del móvil y posteriormente emplear su intervalómetro con disparos cada 5-10 segundos por ejemplo, evitando así que al tocar la pantalla salgan las imágenes movidas o poco nítidas.

Solo las fases del eclipse. Si se quiere captar solo las fases del eclipse a más tamaño, utilizar un teleobjetivo adicional. Imprescindible utilizar trípode durante todo el proceso fotográfico para obtener imágenes nítidas. Enfocar en modo manual al borde del sol para sacar las fases del eclipse y Bloquear el enfoque para toda la secuencia fotográfica.

Timelapse. Es una alternativa también muy interesante, ya sea con el modo “cámara rápida” del teléfono móvil (con el inconveniente de que no puedes sacar fotos a la vez, si no dispones de otro teléfono móvil) o bien procesando con un programa de edición la multitud de fotos captadas durante todo el eclipse.

Cómo prepararse con cámara fotográfica

"Existen varias posibilidades para captar el Eclipse Solar Total con una cámara fotográfica, dependiendo de si se quiere dar protagonismo al paisaje, elegir un hito que tenga tanto foco como el sol y la luna, o si solo se quiere captar el fenómeno", describe Alfonso Tomás.

Si se quiere fotografiar paisaje, sacando por ejemplo gran parte de la costa y un hito (monumento, faro, etc) a lo lejos, aunque el sol y las fases del eclipse salgan como un pequeño punto, entonces se debe utilizar un objetivo gran angular como el 10-24 mm.

Para captar la progresión del eclipse con un poco más de tamaño y el hito elegido como referencia, habría que emplear un objetivo “todoterreno”, como el 16-80 mm.

Cámara con el teleobjetivo puesto, y con el filtro solar ya colocado. / Alfonso Tomás

Pero si se desea sacar el sol a mayor tamaño con el hito como referencia se debe disponer de un teleobjetivo como el 70-200 mm, con un 200 mm si se quiere anteponer un elemento en primer plano, la silueta de una persona, o de un monumento o un faro.

Y para fotografiar solo el detalle de cada fase del eclipse es necesario disponer de un teleobjetivo, mínimo de 300 mm. Y cuanto mayor sea la distancia entre el punto de disparo de la cámara y el hito a poner en primer plano, mayor será el tamaño del sol respecto a este. Según la “Regla de 100”: Para sacar un sol de 20 metros de diámetro respecto al hito, situarse a 100x20= 2.000 metros de distancia.

Como bien dice Tomás, “dada la duración de casi dos horas de las fases del eclipse, se pueden utilizar todos estos objetivos, para obtener diferentes perspectivas y situaciones de este evento”.

Trípode. Es necesario utilizar uno robusto durante todo el proceso fotográfico, especialmente con teleobjetivos, para obtener imágenes nítidas.

Estabilizador. Desactivarlo de la cámara fotográfica, para evitar vibraciones al estar colocada en el trípode, a no ser que haya viento.

Encuadre y foco: Elegir el mejor encuadre de la foto y enfocar en modo manual al borde del sol (si se desea sacar solo el detalle de cada fase del eclipse) o a la silueta del hito si se quiere incluirlo en la composición, y bloquear el enfoque para toda la secuencia fotográfica.

Formato: Para mejorar los resultados, utiliza el formato RAW en vez del JPG, pues tienen las imágenes muchísima más información que se puede procesar posteriormente con un programa obteniendo fotos de mayor calidad.

Modo: Emplea el modo manual (no el Automático) de la cámara, ajustando la ISO al valor más bajo, el diafragma para tener mayor profundidad de campo, y ajustando la velocidad hasta tener una correcta exposición para que quede el sol amarillo y no sea una bola blanca. Así, por ejemplo, durante el eclipse parcial se debe poner el ISO más bajo que permita la cámara (por ejemplo 100), diafragma F8, la velocidad entre 1/500 y 1/1000 (probar inicialmente con 1/500) y el Balance de Blancos mayor a 6500 K, para obtener “dorado“ el sol. Durante la totalidad del eclipse, como ya está todo muy oscuro y se ha quitado el Filtro Solar, se debe tener el ISO más bajo (por ejemplo 100), el diafragma F8, pero disminuyendo la velocidad por ejemplo a 1/30.

Y para mayor garantía del resultado final y obtener más detalle tanto de las zonas oscuras y las claras, emplear la técnica del “horquillado” fotográfico, función disponible en la cámara que consiste en tomar varias imágenes – por ejemplo 7 ó 9- con diferentes exposiciones con distintos pasos de luz entre ellas. Es recomendable probar previamente los parámetros que resulten más adecuados según el tipo de cámara fotográfica que se disponga.

Si no se controla bien el modo manual, se puede, aunque los resultados sean de menor calidad pero para tener unas fotos para el recuerdo, utilizar el modo automático, pero ajustando la exposición para que salga el sol amarillo.

Temporizador. Disparar con el temporizador de la cámara, y posteriormente el intervalómetro evitando así que al presionar el disparador salgan las imágenes movidas o poco nítidas.

Timelaps. Es una alternativa también muy interesante, y se hace con un objetivo gran angular de toda o la parte central de la progresión del eclipse con el “todoterreno”, procesando con un programa de edición la multitud de fotos captadas.

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