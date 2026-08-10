Gijón acogerá una gran fiesta de karaoke con banda en directo después del eclipse

Después del eclipse de este miércoles, Gijón acogerá una gran fiesta de karaoke con banda en directo en la plaza Mayor. El evento lo comunica Divertia, que explica que la propuesta corresponde a "Karaoke Rock Band", un grupo que practica este formato desde hace 14 años. "Se trata de un espectáculo que traslada el karaoke tradicional al directo, con una banda de músicos sobre el escenario acompañando a las personas participantes", explica. La fiesta comenzará a las 22.30 horas y los participantes podrán inscribirse desde una hora antes del inicio.

Así, en la misma plaza se abrirá a las 21.30 horas la lista de inscripciones para la jornada, en la que podrán participar un máximo de 30 personas. "En el momento de la inscripción, deberán firmar una declaración responsable y elegir una de las canciones incluidas en el repertorio disponible. La organización confeccionará el orden de actuación según el momento de inscripción", señalan desde Divertia.

El repertorio se organizará por orden de inscripción y los músicos irán llamando a los participantes con antelación y por megafonía para que estén prevenidos. En caso de que alguien no responda a tiempo cuando llegue su turno, se pasará al siguiente nombre de la lista.

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La lista de temas disponibles es de casi un centenar de canciones, en su mayoría éxitos de los 80 y los 90, pero también algún éxito más reciente. Figuran grupos y artistas como ABBA, Queen, Mecano, Oasis, Nirvana, Raphael, Rosalía, Bon Jovi y las Spice Girls. "El objetivo es convertir la plaza Mayor en un gran escenario abierto, donde participantes y público compartan una noche de música en directo y diversión", señala Divertia.