"Es un día de fiesta", aseguraba este lunes Iván González, arcipreste de Gijón, en los compases iniciales de una de las misas más especiales que ha acogido la iglesia de San Lorenzo, que festeja los 125 años desde su consagración. "La parroquia ha sostenido el testimonio de San Lorenzo en la ciudad; cada generación de creyentes ha intentado hacer suyo el mensaje de Jesús", ensalzó González en una homilía seguida con solemnidad y gratitud por decenas de feligreses, que no quisieron perderse un encuentro muy significativo en la historia de un templo que es "un símbolo de Gijón", reivindicaron.

Los bancos se iban ocupando minutos antes de mediodía. Con margen llegó a la parroquia María Luisa Obaya, participante en la lectura litúrgica y una asidua de la iglesia. "Vengo desde jovencita; recuerdo venir con mis pares a misa, que se ponían en primera fila", rememoró Obaya, que también se mostró "contentísima" por la reciente inauguración de la biblioteca laurentina en el centro pastoral. Para ella, San Lorenzo representa mucho. "Es mi media vida; soy muy religiosa y para mí es muy importante", admitió la feligresa, en voz baja para no perturbar el rezo de quienes aguardaban al comienzo de la misa. "Es muy agradable oír las campanas y participa gente mayor y jóvenes", remarcó María Luisa Obaya, que asimismo encomió la labor de Jorge Cabal, el párroco. "Tiene una dinámica avasalladora", subrayó.

Iván González ofició una eucaristía en la que también estuvieron, además del mencionado Jorge Cabal, Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro; o Manuel Robles, rector de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Señaló el arcipreste que la iglesia gijonesa "sintió las amenazas del mundo y las heridas de la violencia anticristiana". Y que es "un signo de la Iglesia que camina, de una comunidad diocesana que venera al Señor, lo ama y lo sigue". Un ejemplo de esto es Mari Paz Sal, que acude a misa a San Lorenzo a diario y tampoco podía faltar a su cita en una jornada con tanto simbolismo. "Venir me aporta todo; no encontraría secuiontido a no tener relación con la Iglesia", afirmó Sal, para quien el templo es "de los más guapos que tenemos en Gijón" y se halla "en una zona privilegiada", con Los Campinos de Begoña justo enfrente.

La misa de celebración por los 125 años de la iglesia gijonesa de San Lorenzo, en imágenes / Marcos León

La devota también elogió el trabajo de Jorge Cabal en la parroquia. "Es excepcional; los sacerdotes son un pilar en nuestra sociedad, que está deteriorada en muchas cosas por falta de religión, de fe y de Dios", sostuvo Mari Paz Sal en los prolegómenos de una homilía en la que Iván González tuvo un recuerdo para el padre Samuel Opeyemi Oyetoro, sacerdote asesinado durante una emboscada en Nigeria. "Esta noticia no es algo extraordinario; la religión cristiana es la más perseguida en el mundo", lamentó el arcipreste de Gijón, que, volviendo a San Lorenzo, deseó que en el templo "los pobres encuentren misericordia y los oprimidos alcancen la verdadera libertad".

Los matrimonios de Montserrat González y Manuel Caso y Carlos Braga y Raquel Fernández, respectivamente, destacaron la "cercanía" que se respira en la parroquia. "Es un templo muy bonito, 'la Notre Dame de Gijón', y acogedor; aquí se encuentra el sosiego y la tranquilidad que se necesita", aseveró Caso, bautizado en San Lorenzo, donde hizo la Primera Comunión. "Hay mucha unión entre todos nosotros", añadió Carlos Braga. En una línea similar se expresó su mujer. "Somos como una familia", apostilló Raquel Fernández en una mañana de conmemoración por el 125.º aniversario de una de las iglesias con más solera de la ciudad.