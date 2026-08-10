Podemos insta al gobierno local de Gijón a "ser consecuente con lo que votan en los plenos" y apoyar la declaración de zonas tensionadas

La concejala de Gijón y coordinadora de la gestora de Podemos Asturies, Olaya Suárez, instó este lunes al gobierno local gijonés de Foro y PP a "ser consecuente con lo que votan en los plenos y ahora permitir que las familias asturianas tengan un respiro" y apoyar en vez de impugnar la declaración, como zonas tensionadas de vivienda, de los barrios de La Arena y Cimadevilla que ha hecho la Consejería de Vivienda del Principado en base al acuerdo plenario impulsado por Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, que se aprobó por mayoría, con la abstención de Foro y PP. El gobierno local ahora ha impugnado judicialmente esa decisión del Principado.

"Lo que está ocurriendo en Xixón es una infamia, con la Alcaldesa tirando abajo las medidas que pueden suponer un respiro para las familias", opinó Olaya Suárez al inicio de una visita institucional de Podemos Asturies a la Feria Internacional de Muestras de Asturias.

La dirigente de Podemos Asturias mostró su confianza en "que decaiga pronto el recurso judicial que han interpuesto contra las zonas tensionadas y en que se declare pronto, y así se lo hemos solicitado al consejero Ovidio Zapico, la toda la zona urbana de Xixón como zona tensionada para poder avanzar en esta materia y que la gente pueda vivir de una manera digna", apuntó al considerar que la declaración de zonas tensionadas contribuye a limitar el precio de los alquileres.

La edil gijonesa también criticó la reactivación del Plan Llave que ha anunciado el gobierno local gijonés queriendo "destinar dinero público para subvencionar promociones privadas de vivienda es un expolio de los recursos públicos y por lo tanto no podemos más que oponernos", en alusión al "fiasco del Plan Llave 2.0", con el que se planteaban ayudas directas del ayuntamiento a los promotores.

"Lo que debería hacer el Ayuntamiento de Xixón es poner todos los recursos a disposición para que en esta ciudad se limiten los precios del alquiler y para generar vivienda pública de alquiler, no para vender vivienda privada y darle beneficio a los constructores", opinó Olaya Suárez. Algo que considera que pasa porque las parcelas de suelo municipal que se van a poner a disposición de los constructores con el Plan Llave se destinen, en su lugar, a que el Principado pueda edificar en las mismas viviendas públicas.

"Estar donde están los asturianos"

Estas manifestaciones las realizó la dirigente de Podemos poco antes de la visita institucional que el partido hizo a la Feria Internacional de Muestras de Asturias, evento del que había estado ausente en sus últimas ediciones. Ahora vuelve, tras el relevo en su dirección regional.

Al respecto, Olaya Suárez señaló que "estamos muy orgullosas y muy contentas de que Podemos Asturias recupere esta visita institucional de la que nos habíamos ausentado estos años, porque creemos que tenemos que estar donde están los asturianos y asturianas y por eso estamos en un evento en el que el año pasado acogía a casi 750.000 personas, que supone el 0,6% del empleo asturiano y desde luego es donde tenemos que estar".