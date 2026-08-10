Lara Martínez se perfila como aspirante a las primarias del PSOE de Gijón con el respaldo de la mayoría de la ejecutiva

La viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias y portavoz de la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Gijón, Lara Martínez Fernández, se se perfila como aspirante a las primarias del PSOE de Gijón en las que se elegirá a su candidata o candidato a la Alcaldía. Martínez cuenta con el respaldo de la mayoría de la Comisión Ejecutiva de los socialistas gijoneses, según fuentes socialistas.

Entre la trayectoria política de Lara Martínez se incluyen la de haber concejala en el Ayuntamiento de Gijón entre 2015 y 2019 y gerente de la empresa municipal Divertia en el siguiente mandato, con Ana González como Alcaldesa. En las últimas elecciones municipales fue la número dos de la candidatura socialista, por detrás de Luis Manuel Flórez, «Floro», pero ni siquiera llegó a recoger el acta de concejala al ser nombrada Viceconsejera de Turismo.

Para mañana martes está convocada una reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Gijón, con la propuesta de la candidatura para las primarias. La precandidatura de Lara Martínez con el respaldo de la mayoría de la ejecutiva de los socialistas gijoneses, se sumará previsiblemente a la de su compañero de ejecutiva, el concejal gijonés José Ramón Tuero y a la de la exgerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Carmen Moreno. Para que adquieran el estatus de candidatos ambos deberán de recoger avales de al menos el 15% (y no más del 20%) de todos los afiliados al corriente de pago de sus cuotas.

Carmen Moreno ya anunció públicamente su intención de presentarse a las primarias, mientras que Tuero lo ha transmitido a otras personas del partido, sin haberlo anunciado abiertamente como hizo Moreno en la última asamblea de afiliados del PSOE de Gijón.

También un sector de la militancia ha intentado animar al exconcejal gijonés Alberto Ferrao a presentarse a las primarias, sin que desde su entorno se haya aclarado si finalmente va a no a dar el paso.

Encuestas

El nombre de Lara Martínez es uno de los que se venían barajando para concurrir a las primarias con las bendiciones de la mayoría de la ejecutiva del PSOE de Gijón. Otro nombre que estuvo sobre el tapete –tras el sondeo interno que hizo el secretario general del PSOE de Gijón preguntando su opinión a un 10% de los afiliados– fue el del jefe de servicio del Hospital de Cabueñes y secretario de salud y bienestar social de la ejecutiva del PSOE de Gijón, Manuel Vallina-Victorero.

Lara Martínez y Manuel Vallina-Victorero fueron, además, dos de los cinco nombre que se incluyeron en la encuesta que encargó la Federación Socialista Asturiana (FSA) el pasado mes de abril, para sondear las preferencias de la ciudadanía sobre posibles candidatos a la Alcaldía. En esta encuesta se preguntaba por cinco personas. Además de las dos citadas, por la consejera de Salud, Concepción Saavedra, por el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García y por Carmen Moreno.