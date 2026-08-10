Llanto por la muerte del notario gijonés Ángel Torres, una persona "cercana con su clientela y con un carácter maravilloso"

El notario Ángel Luis Torres Serrano falleció ayer a los 79 años de edad. Nacido en Zaragoza, su familia se trasladó a Madrid después y obtuvo la licenciatura de ICADE, preparando posteriormente las oposiciones de corredor de comercio hasta que a finales de los años 70 puso rumbo a Asturias. "Es una pérdida irreparable", señalaron ayer sus allegados.

Con despacho primero en la calle Corrida y luego en el Seis de Agosto, Ángel Luis Torres llegó a liderar una de las principales notarías de la región. Era también un gran aficionado al arte, una pasión que se fraguó en Madrid, mientras estudiaba. "Iba a una escuela de la calle Fuencarral, donde me relacionaba con todos: maestros, pintores, principiantes como yo, expertos... He vivido la bohemia, fui hippye en El Vendrell, hippye con ‘Mercedes’, y hasta tuve un puesto en el rastro donde vendíamos piezas de cristal antiguo", relataba el propio Torres en una entrevista a este periódico.

Ángel Luis Torres completó su Bachillerato en el Colegio de los Hermanos Maristas y junto a los Jesuitas de Areneros la licenciatura en ICADE en Madrid. Tenía una inteligencia por encima de la media. Así lo acreditaban los tests a los que se sometió. Se jubiló por imperativo al cumplir los 70 años en 2017. "Yo por mí seguiría pero la ley está hecha así", reconocía el notario poco antes de cerrar una oficina tras cuatro décadas de trabajo.

"Tenía un carácter maravilloso; era muy cariñoso y cercano con su clientela, un gran relaciones públicas", reivindicó Pilar Torres, hermana del fallecido, que padecía una enfermedad cardiaca. "A veces los notarios tienen a poner pegas, pero él no; procuraba resolver problemas", ensalzó. Ángel Torres residía en la zona de Begoña, si bien con anterioridad vivió en la calle Marqués de Urquijo. Aficionado al cine, especialmente al de terror, muy amigo de sus amigos y ávido lector, en su momento fue un buen esquiador.

Litigios

El notario gijonés también fue noticia en más de una ocasión por distintos litigios judiciales. De hecho, fue condenado al pago de una multa de 1.500 euros después de que los tribunales consideraran probado que había amenazado a la actual Alcaldesa, Carmen Moriyón, en un acto público que tuvo lugar en el Antiguo Instituto durante la primera etapa de la regidora con el bastón de mando de la Casa Consistorial.

Otro caso relevante ocurrió en 2012. La Fiscalía sentó en el banquillo a dos extrabajadores de la notaría de Ángel Torres que durante años se quedaron con dinero que el fedatario guardaba en su caja fuerte. En total, 700.812 euros. Fueron condenados a tres años y medio de cárcel.

"Era un hombre de diez", aseguró ayer un afectado Marcelino Abraira, su abogado. "Cuando me llamaron para comunicarme la noticia se me saltaron las lágrimas", reconocía Abraira, que recordó que Ángel Luis Torres fue el primer notario en Asturias en ir a concurso de acreedores. "Era una persona encantadora, muy bonachón; siempre sacaba tiempo para cualquier tema", encomió el letrado, que remarcó que Torres "siempre estará en mi mente y en mi corazón". "Gente a la que quieres tanto para mí no ha fallecido", agregó Marcelino Abraira, que destacó las "oficinas preciosas" en el Seis de Agosto de las que presumía la notaría.

Los restos mortales de Ángel Luis Torres descansan en el tanatorio de Cabueñes. Deja pareja, Juliana Persona; una hija, Ángela; y tres hermanos, Juanjo, Paquita y Pilar, además de hermanos políticos, sobrinos y demás familia. Hoy, a las 17.00 horas, tendrá lugar la celebración de la palabra en su honor en la capilla del propio tanatorio de Cabueñes.