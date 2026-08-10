Pedro Paulino Cavielles, Grandes de Semana Grande: "Prefiero la picadura de una medusa que aguantar a un pelma"

El oficio le viene de familia, pero Pedro Paulino Cavielles Llamas (Gijón, 1974) ha sabido darle un giro a sus peluquerías, tanto en la modernidad como en una solidaridad que le ha valido este año el Premio Salón Look, otorgado en IFEMA Madrid, por su manera de vincular la barbería y la enseñanza con el compromiso social.

¿La gente se acicala más durante la Semana Grande?

Todo el verano es el momento más fuerte del año. Además, Gijón tiene una peculiaridad, que mucha gente de aquí que vive fuera, en Madrid, en Alemania, en Suiza… vienen en Semana Grande y aprovechan. Aquí ahora está todo el mundo.

¿Es el cura de la parroquia?

Sí claro, y como psicólogo de barrio (risas). Al final, tienes una comunicación muy cercana con la gente. Este 2026 cumplimos 100 años como marca comercial y tengo clientes que ya eran de mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo… Cercanas a la amistad.

¿Cómo evoluciona un negocio centenario? Supongo que a usted lo de sacar muelas no le pasó.

Mi bisabuelo puso Paulino, pero mi tatarabuelo y su padre eran barberos así que les tocó seguro. Hasta mitad de siglo XX seguían haciendo funciones sanitarias, era lo más higiénico que había en las parroquias.

Fue pregonero de las fiesta del Polígono.

Es mi barrio, donde empecé en 1996. Vivo y sigo allí. Los barrios mejoraron mucho desde los ochenta ahora, pero hay que estar pendientes. Las dificultades cambiaron. La masificación turística está provocando unas nuevas dinámicas. Hay que defender los barrios y que el crecimiento sea sostenible

¿Se nos ha ido de las manos el turismo?

Hace tiempo sí. Ttiene que ver más con la globalización y las redes sociales que con el turismo en sí. Recuerdo estar en Gulpiyuri cuatro personas y ahora hay acceso a la autopista y es una locura. Asturias sigue siendo un paraíso y fortunadamente quedan cosas todavía por explorar por los turistas, incluso por los asturianos.

A usted que le gusta hacer surf, ¿qué me dice de las medusas?

Tiene que ver con la temperatura del agua y las mareas. Desde mayo hay un tiempo excepcional. Pero nada, cuidado y precaución para no coger una con la mano (risas).

¿Picadura o a un cliente coñazo?

Prefiero la picadura de medusa. Por aquí pasa alguno que nunca pensé que se pudiera ser tan pelma. Pero bueno, hay que saber capearlo (risas).

¿Los hombres se cuidan?

El capitalismo lleva años intentando vendernos que el hombre se cuida mucho. Una película que no es. El hombre, habrá excepciones, se cuida regular tirando a mal, con muy poca cultura del cuidado personal. Las mujeres nos superan a años luz. Sí se va más a la peluquería por modas.

Sorpréndame.

Hasta el año pasado se llevaba mucho el degradado.

¿Manda el pelo de los futbolistas?

Sí, claro. Estamos preparando una exposición por el centenario para ver los cortes más importantes de los últimos cien años. Ahí se ve que desde los años 90 el futbol es uno de los referentes importantes. Pero en España, durante la II República, se fijaban en literatos. Los toreros también han sido referentes en muchos momentos. No falta el cine y la televisión.

¿Qué es lo más extraño que le han pedido en la peluquería?

Un señor quería que le hiciera la permanente en el vello púbico porque se le estaba alisando.

¿Y cumplió?

No lo llegué a hacer, le dije que ese servicio no lo dábamos (risas). Mi padre tuvo otra muy curiosa.

Adelante.

Tuvo que peinar y arreglar la barba a un muerto, porque dejó escrito en sus últimas voluntades que lo hiciera mi padre.

¿A quién le gustaría afeitar?

A Trump. Afeitarlo del todo, solo por tener una navaja cerca (risas).

No se meta en polémicas, que, aunque sea Semana Grande…

Sí, hay que tener prudencia cuando se está de cara al público.

Me habla de los toreros.

No tengo cultura taurina, así que ni a favor ni en contra. Debe ser algo que se autorregule. Si la gente va, pues que haya toros. Si la gente no va, desaparecerán solos. No me gusta el maltrato animal, pero también digo que, si tengo que elegir un toro de lidia o un toro de carne, me quedo con la libertad del toro de lidia. Me gusta que respeten mis ideas y respetar la de los demás.

¿Es del Sporting?

Por supuesto. En la academia vino un día un chaval de la Cuenca con la camiseta de Oviedo y le dije que la última vez, que así aquí no se podía entrar. El día de la entrega de diplomas se puso la del Sporting porque pensaba que igual no aprobaba (risas). Es broma, tengo muchos amigos del Oviedo y me presta ese pique sano de meternos unos con otros, que es muy gijonés.

¿Se pierde el oficio de pinche?

Ese es mi modelo de formación. Es fundamental pasar por todos los escalones. Hay explicaciones técnicas en el aula, porque aquí hay física, geometría, matemáticas aplicadas, porque en realidad un corte de pelo, son estructuras más complejas de lo que pensamos. Hay también parte anatómica y fisiológica y económica. Y está la práctica, primero como ayudantes y luego ponerse a cortar ellos. Esa parte la hacemos en centro sociales. Este año habrá seis barberías solidarias, como Siloé, Cocina Económica, Proyecto Hombre, y retomaremos también en Mar de Niebla…

¿Es cierto que en casa del peluquero tijera de madera?

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Pues sí. Nos cuesta mucho. Trabajamos con muchas reservas, casi al cien por cien, y hay que ir buscando el hueco. No es fácil… Me tengo pedida cita a mí mismo (risas).