El pequeño Javi, invitado de lujo en el concierto de Omar Montes en Gijón: "El amor recibido nos llena de fuerza para seguir adelante"
El artista visibiliza en Poniente la causa de "El Ángel de Javi", que recauda fondos para la investigación y el tratamiento de NEDAMSS, enfermedad rara y devastadora que padece el asturiano Javi Gómez
"Ha sido una noche especial y emocionante", afirma la familia del crío, agradecida
El concierto de este domingo de Omar Montes en Gijón, en el marco de la Semana Grande, fue también un gran altavoz social. Además de poner a bailar a cientos de jóvenes, el artista madrileño ofreció un espacio para otorgar visibilidad a la asociación "El Ángel de Javi", que recauda fondos para ayudar a sufragar un tratamiento experimental para Javi Gómez, de ocho años, diagnosticado con NEDAMSS, enfermedad extremadamente rara y devastadora. Apenas hay ocho casos en España. "Queremos dar las gracias de corazón a la organización del concierto y a todas las personas que hicieron posible una noche tan especial y emocionante", transmitió la familia del pequeño, que recibió una atronadora ovación cuando estuvo en el escenario de Poniente.
"Ver a tanta gente acompañándonos, escuchando y mostrando su cariño hacia Javi y nuestra lucha contra NEDAMSS fue profundamente conmovedor; los aplausos y el amor recibido nos llenan de fuerza para seguir adelante", señaló la familia del crío, que agradeció a Omar Montes y a su equipo su "cercanía y generosidad". "Omar es puro amor y ternura, un auténtico ángel", comentaron.
El recital sirvió para festejar la consecución de los 1,5 millones de euros recaudados, que era el objetivo inicial. Pero toca ir a por más. "Este apoyo nos impulsa a continuar nuestra lucha: conseguir un tratamiento y mejorar la vida de Javi y de tantos pacientes que lo necesitan", proclamó la familia de Javi Gómez.
Ana Piera, madre del niño, acompañó al aclamado Javi en el escenario en un enternecedor momento del concierto de Omar Montes. Las iniciativas para ayudar a Javi y a los pacientes que sufren NEDAMSS han sido constantes en los últimos, desde un festival solidario en El Llano a finales del año pasado o el estreno hace unos meses del documental "El Ángel de Javi: 1.500.000 razones para creer", dirigido por José Luis Velázquez.
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