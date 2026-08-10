Un problema eléctrico provoca otro fallo informático en los sistemas del Ayuntamiento de Gijón
La avería bloquea desde anoche las comunicaciones internas y los trámites electrónicos
Un nuevo problema informático afecta a las comunicaciones internas del Ayuntamiento de Gijón. Según explican fuentes consistoriales, todo apunta a que esta vez el origen del incidente es un fallo eléctrico en el que se está trabajando y que, por ahora, deja inutilizada la sede electrónica, por lo que no se pueden realizar trámites online. La plataforma de contratación pública de Consistorio, que se gestiona a través de la herramienta Vortal, sí está funcionando.
Aclaran desde el Ayuntamiento que el centro de control de la Policía Local, al funcionar de manera autónoma, está operativo, por lo que la atención a emergencias no se está viendo afectada por el incidente. Los técnicos tratan ahora de reactivar el resto del sistema que está impidiendo, por ejemplo, informar en tiempo real de las frecuencias de las rutas de Emtusa.
A inicios del mes pasado, otro fallo informático, causado en aquella ocasión por la avería de una pieza de hardware, bloqueó también la sede electrónica y motivó una pausa de tres días de los plazos administrativos de todo tipo, desde el pago de tasas hasta licitaciones, mientras se resolvía el incidente.
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