Quejas en Lloreda por una nueva autorización del Principado a dos parques de baterías

El proyecto para instalar dos parques de baterías en el polígono de Lloreda, tras analizar el Principado su documento ambiental, sigue adelante al considerar los técnicos que "no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente", si bien al mismo tiempo se aprecia que los responsables tendrían que "reforzar algunos aspectos" frente a los "riesgo de incendio y explosión" y "asegurar que la población cercana al proyecto no experimente efectos negativos sobre su salud derivados de la exposición a radiaciones electromagnéticas o ruidos indeseados". Unas conclusiones que preocupan a los vecinos, quienes piden al gobierno local denegar la licencia que precisarían los promotores para formalizar el proyecto.

José Luis Fernández, conocido popularmente como "Aguirre", es portavoz vecinal de Lloreda. "No estamos de acuerdo con todo lo que está haciendo el Principado (respecto a las autorizaciones ambientales de este tipo de parques). Es lamentable", reprocha el representante, que entiende que, como ya ocurrió con otros dos proyectos de baterías hace meses, el Ayuntamiento se reafirme en su negativa a dar de paso la iniciativa. Fuentes municipales señalaban este lunes que, al ubicarse el proyecto en el entorno de un polígono que dispone de un plan especial en el que se fija que no tendrán cabida en él actividades que conlleven medidas correctoras severas, la previsión es denegar la licencia si se llegase a solicitar. Entre las medidas que se proponen el documento ambiental, de hecho, figura la idea de construir un "muro cortafuegos".

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Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies, no entiende que esta tramitación ambiental haya seguido su curso por el mismo motivo. "El Ayuntamiento ya se comprometió a no autorizarlos", dice. Acusa al Principado de hacer "caso omiso" a ello "a pesar de que "la competencia urbanística es municipal". La promotora es la firma IM2 Energía Solar Proyecto 7 –anterior nombre de la actual Axpo y las instalaciones se llamarían "PM IM2 Lloreda" y "PB iM2 Faisán".