Sentida despedida en Gijón al notario Ángel Torres, fallecido a los 79 años: "Siempre se preocupaba de ayudar a los demás; es irrepetible"

La capilla del tanatorio de Cabueñes rezumaba este lunes gratitud, amor y memoria por el notario Ángel Luis Torres Serrano, fallecido a los 79 años de edad aquejado de una enfermedad cardiaca. Familiares, amigos y antiguos compañeros de trabajo brindaron un último adiós al aragonés de nacimiento pero gijonés de corazón durante una celebración de la palabra oficiada por el capellán Pablo Gato. "Siempre se preocupaba de ayudar a los demás; era muy generoso", ensalzaron los allegados de Ángel Torres, que, tras instalarse en la ciudad en la década de los setenta, tuvo un despacho primero en la calle Corrida y posteriormente en la plaza del Seis de Agosto.

Pablo Gato, que admitió el "momento especialmente triste y doloroso" que atraviesan los allegados, destacó la vida repleta de "trabajo, ilusión, cariño, entrega y dedicación" de Ángel Torres, que se jubiló en 2017. Los abrazos y consuelos eran una constante a las puertas de la capilla. El ceramista Alberto Estrada, alma máter de Cerámica La Guía, conocía muy bien a Torres. "Ayudó a muchos artistas y promocionó a mucha gente; era un buen paisano", subrayó Estrada, que recordó que Ángel Torres en su momento le compró varias esculturas en bronce.

Licenciado en ICADE, Ángel Torres preparó las oposiciones de corredor de comercio y puso rumbo a Asturias. Vivió en la calle Marqués de Urquijo antes de trasladarse a la zona de Begoña. Más allá de su faceta notarial, también fue presidente de la sociedad gastronómica Puente de Mando. Se da la circunstancia de que en las últimas horas también ha perecido Enrique López, fundador de Confecciones Gijón y de sus icónicas camisas Ike. Y otrora presidente de Puente de Mando. "No debemos más que pensar en las dos personas amigas que se nos han ido, donde los dos precisamente han sido presidentes de este grupo y la casualidad de la vida, les ha llevado a los dos juntos, quizá para agradecerles a la vez su esfuerzo por saber estar, ser grandes personas y queridos por quienes de cerca les hemos apreciado como grandes entre los grandes en nuestro Gijón del alma", manifestó Fernando de la Hoz, actual presidente de la sociedad.

"Era irrepetible, una persona de diez", apuntó José Antonio González, quien fuese director de banca y que mantuvo una estrecha relación personal y profesional con Ángel Torres. De él encomió "su humanidad y profesionalidad". Fini Díaz, por su parte, trabajó codo con codo con Torres en la oficina de la notaría ubicada en el Seis de Agosto. "Era tímido aunque no lo pareciera, muy divertido y amigo de sus amigos", declaró Díaz al borde de las lágrimas. Las emociones estaban a flor de piel durante la tarde. "También era amigo de hacer favores, daba facilidades en todo lo que estuviese en sus manos", agregó Fini Díaz, que asimismo reivindicó la "cercanía y simpatía" del fallecido. "Era demasiado bueno y confiado", completó.

Ángel Torres se vio envuelto en varios litigios. Fue condenado al pago de 1.500 euros por amenazar en un acto público a la Alcaldesa, Carmen Moriyón, durante la primera etapa de la forista en la Alcaldía. Además, la Fiscalía sentó en el banquillo a dos extrabajadores de la notaría de Ángel Torres que se quedaron con dinero que el fedatario guardaba en una caja fuerte. Más de 700.000 euros. La pena fue de tres años y medio de prisión.

A la celebración de la palabra acudieron, entre otros, la pareja de Ángel Torres, Juliana Persona; su hija Ángela; o sus hermanos, Juanjo, Paquita y Pilar. También numerosos amigos, como el abogado Marcelino Abraira.