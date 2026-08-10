Sombreros, gorras, gafas, globos... los pequeños "tesoros" que esconde la Feria de Muestras

Al final del día, algunos visitantes salen del recinto ferial con una gorra en la cabeza, otros con un sombrero de paja o un abanico con los que combatir el calor y los más pequeños siguen divirtiéndose con los juguetes que reparten algunos stands. Porque, en la FIDMA, cada parada puede acabar con un regalo bajo el brazo, los visitantes recorren los stands pendientes de qué ofrece cada uno y van construyendo su particular botín. Este domingo, además, había un regalo especialmente buscado: las gafas necesarias para mirar al cielo el próximo miércoles durante el eclipse.

Alba Arenas, Mónica Arenas y Nicolás Miguel llegaron acompañados de los pequeños Cloe, Leo, Olivia y Hugo. Son de Gijón y todos los veranos mantienen la tradición de acercarse a la Feria. "Siempre venimos, al menos un día", cuentan. También repiten recorrido. "Una cata de calamares para coger fuerzas", una parada en el stand de Oquendo y después descubren con libertad qué ofrece cada espacio acompañados de unos gigantes globos de la firma cafetera con forma de sobre de azúcar con los que los niños juegan y se entretienen entre parada y parada.

Además de diversión, muchos de los regalos también sirven para protegerse del sol en estos días tan calurosos. Andrea Freije y Alejandro Lobo paseaban por el recinto con los famosos sombreros de paja de EDP, aunque todavía tenían un objetivo pendiente. Encontrar unas gafas para el eclipse. "Vamos ahora al stand del Principado a ver si encontramos unas", explicaban mientras se dirigían al puesto en busca de un par de ejemplares.

Porque las gafas del eclipse se han convertido en uno de los obsequios más buscados durante estos días. Unai Martínez y su hijo Fernando, por ejemplo, llegaron desde León para pasar unos días y acababan de salir del stand de Alimerka, donde pudieron conseguir las suyas. "Hace un día estupendo para venir a la feria", explicaban mientras mostraban con orgullo las gafas con las que pondrán su mirada hacia el cielo el próximo miércoles. "Veremos el eclipse en Gijón, que creo que se ve muy bien", afirmaron.

Samuel Álvarez y Claudia Álvarez tenían otro de los regalos más buscados del recinto ferial, que no es otro que la gorra verde de Caja Rural de Asturias. La llevaban puesta mientras recorrían los puestos y reconocían que los obsequios son uno de los atractivos de la visita. "Los puestos están muy bien, te regalan muchas cosas gratis y se agradece", explicaron. Su búsqueda todavía no había terminado, querían seguir descubriendo qué podían llevarse a casa antes de dar por terminada la jornada. Siendo su objetivo "encontrar algún regalo más, comer algo rico y disfrutar de un buen día de feria".

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Puede que sean detalles sencillos y de poco valor económico, pero la mayoría guarda una historia detrás. Quedan ligados a una tarde de verano o a una visita en familia que merece la pena recordar. Son pequeños detalles que se van sumando al paseo y que, al final, hacen que la feria también se marche un poco a casa con quienes la visitan.