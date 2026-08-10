Los vecinos de El Coto rozan la desesperación por la situación de un bajo ubicado en la calle Manuel Junquera en el que reside una mujer "conflictiva" y foco de "trapicheos"

Hace unos días fue una pelea, el pasado año un incendio que pudo haber terminado en tragedia. Además de los ruidos, las voces... El Coto roza ya la desesperación por la situación de un bajo ubicado en la calle Manuel Junquera en el que reside una mujer "conflictiva" y foco de "trapicheos". "La gente está preocupada", afirman los vecinos del entorno, con la mosca detrás de la oreja por si estos episodios vuelven a repetirse.

José Manuel Fernández, en una zona verde de El Coto. / .

José Manuel Fernández, que reside en una calle cercana, apunta que esta problemática tiene ya "años". "Hay peleas cada poco; estás tranquilamente durmiendo de madrugada y de repente pasa la Policía", lamenta el vecino del barrio. El último episodio grave sucedió hace apenas unas fechas. Se produjo una trifulca a las puertas del mismo bajo entre dos mujeres. Residentes del bloque grabaron la escena con su móvil. La asociación vecinal aseguró entonces estar realizando gestiones ante el Ayuntamiento por este asunto. También animaba a los vecinos a denunciar cualquier hecho del que sean testigos o en el que se vean afectados.

En la calle Conde Toreno, paralela a Manuel Junquera, vive Óscar García. "Hay preocupación porque es un foco chungo", resalta sobre esta vivienda, un tema que se cuela de manera recurrente en las conversaciones en el vecindario. "Es una mujer conflictiva; con unos más y con otros menos, pero la hemos visto corriendo detrás de unos y otras veces a otros detrás de ella", explica Óscar García, que reconoce la dificultad de atajar el problema. "No queda otra que denunciar si se puede; y prevención, que la Policía pase por aquí y esté al tanto, pero es complicado para ellos", subraya.

Óscar García, en la calle Manuel Junquera. / .

Uno de los capítulos más alarmantes relativos al mencionado bajo tuvo lugar en octubre de 2025. Un incendio, que provocó varias explosiones y una densa humareda, hizo cundir el pánico entre los bloques de viviendas colindantes. La mujer que allí reside llegó a comentar que alguien había vertido gasolina en el interior de la dependencia. Al lugar acudieron los Bomberos y también efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local. "Hay una relación cordial de vecindad", sostiene uno de los vecinos del bloque de la calle Manuel Junquera en el que se enmarca este bajo conflictivo. Este vecino, que prefiere mantener el anonimato, admite que, en general, existe "preocupación de que pueda ocurrir algo". Cuenta el afectado que el lugar es foco de "trapicheo" de drogas. "Después del incendio del local, tuvimos una temporada bastante tranquila hasta la pelea del otro día", expone este vecina, que alega que el actual contexto perturba la "convivencia" y muestra cierto temor a que puntuales problemas de agresividad "trasciendan" a los residentes. No obstante, recalca que, por norma general, la relación de la mujer con los vecinos es cordial.

El matrimonio formado por Borja Castaño y Raquel Modroño echaba un vistazo desde la distancia al portón del bajo. Son perfectamente conscientes de la problemática. De hecho, viven en un edificio al lado de en el que tiene lugar el conflicto. "Se arma mucho escándalo", declara Raquel Modroño. Residentes en Alicante la mayor parte del año, se enteraron de la situación el año pasado, con el mencionado incendio que fue la gota que colmó el vaso de la paciencia vecinal. Ambos suspiran cuando intentan pensar en una solución. "Todo esto interfiere en la vida diaria; lo único bueno es que está en una zona que no es transitable", relata Raquel Modroño. Se refiere a que el bajo no da directamente a la calle, sino que se encuentra en una suerte de bocacalle.

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La bocacalle en la que se encuentra el bajo conflictivo, al fondo. / .

Un hecho esporádico

Desde la asociación vecinal de El Coto reivindican que, para los Cuerpos de Seguridad, "cada denuncia es una herramienta fundamental para que puedan actuar con más medios y mayor respaldo". La inquietud en el barrio es máxima. Los vecinos esperan que la reciente pelea sea un hecho esporádico.