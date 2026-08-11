Los antitaurinos animan a la protesta contra la feria de El Bibio: "Echamos en falta al PSOE, que parecía que había avanzado en este tema"

"Solo los bárbaros pueden disfrutar de esta actividad taurina, la tortura en ningún caso es cultura". Este relato, verbalizado por Olaya Suárez, portavoz de Podemos Xixón, fue la vértebra principal de la presentación de la manifestación antitaurina del próximo domingo, a las 16.30 horas, saliendo de la Plaza San Miguel hacia la plaza de El Bibio, donde estará celebrándose la feria taurina de Begoña.

Fernanda Blanco, portavoz de la entidad antitaurina, incidió en su convencimiento del rechazo social que genera la tauromaquia. "Está bastante claro que la mayoría de la población no quiere este tipo de eventos. Y está demostrado que el animal sufre. No tiene cabida en la sociedad en la que vivimos". Para avalar su postura, Blanco recordó la gran movilización ciudadana durante una recogida de firmas, subrayando que "se recogieron muchísimas más firmas de las que se esperaban, los taurinos recogieron 500 mil, en el 2013 y nosotros pasamos de 700 mil".

El portavoz de Izquierda Unida, Javier Suárez, aprovechó su intervención para reprochar la falta de compromiso de otras fuerzas institucionales en la ciudad. "Echamos de menos en estos años que el PSOE, que parecía que había avanzado en estas posiciones, no nos acompañe". La portavoz de Podemos Xixón, Olaya Suárez, mostró su total "rechazo a esta barbaridad que es la vuelta de la tauromaquia". Suárez incidió en lo inaceptable que resulta que "tenga que torturarse animales hasta la muerte", una práctica que considera impropia del siglo XXI.