Aparatoso accidente en Gijón: pierde el control de su coche y se estampa contra otros tres vehículos aparcados
El incidente, sin grandes consecuencias, se produjo en la avenida Justo del Castillo y Quintana
Accidente más aparatoso que otra cosa en Gijón. Un vehículo tuvo una salida de vía en la avenida Justo del Castillo y Quintana, en el tramo que va desde la escultura "Hacia la luz" hasta la rotonda del Caballo, e impactó contra otros tres coches que se encontraban estacionados. No se registraron heridos en un incidente que, eso sí, obligó a intervenir a la Policía Local, que reguló el tráfico hasta la retirada del coche accidentado.
La unidad de atestados practicó las diligencias preventivas de cara a esclarecer los motivos de los hechos, que se produjeron poco antes de la una de la tarde en una vía muy transitada al conectar la zona de Viesques con el entorno de El Molinón. Hacia el este, además, quedan el Hospital de Cabueñes, el Parque Científico Tecnológico, la Escuela de Marina Civil o la Politécnica de Ingeniería. Emulsa procedió tras el choque a la limpieza de la carretera.
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