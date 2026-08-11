Avanza la prueba para usar barreras contra las carabelas portuguesas y evitar que lleguen a las playas gijonesas
En el interior del cercado recién colocado junto al Acuario mañana se soltarán unos 20 ejemplares, de los 40 en buen estado que se recogieron en La Ñora
El experimento para comprobar si las barreras contra la contaminación pueden frenar la llegada de carabelas portuguesas a las playas, ya ha dado un nuevo paso en el dique de Sahones, colindante con el Acuario, donde ayer se colocó un cercado con 25 metros de barreras anticontaminación. Mañana se dejarán dentro del mismo entre 20 y 25 carabelas portuguesas de las alrededor de 40 que se habían recogido, en buen estado, en la playa de La Ñora.
"Las barreras las colocó la empresa Canteli y son convencionales, sin red por debajo. Ahí van a permanecer unos días y, después la barrera con las carabelas la vamos a trasladar a la dársena, cerca del Tallerón, porque las condiciones son más realistas al haber oleaje", explica Verónica Soto, de la Escuela de Marina Civil de Gijón. En este experimento colaboran diversos departamentos de la Universidad de Oviedo, el Acuario Bioparc y el Oceanográfico y lo financia el área de medio ambiente municipal.
El objetivo es valorar si estas barreras, u otras con una red sumergida, pueden contener a las carabelas portuguesas "sin que les genere estrés para que suelten sus tentáculos y, si los sueltan, ver si flotan o se hunden", por el riesgo que podrían suponer y que sería "un peligro mayor", añade Soto. Además del estrés del animal, también se contempla que la agitación del mar pueda provocar la rotura de tentáculos, por lo que a priori se estima que es más difícil que este tipo de barreras sea conveniente para playas abiertas, como San Lorenzo, pero podría ser útil en otras más tranquilas como Poniente y Arbeyal.
Antes de colocar mañana en ese cercado a una parte de los ejemplares que se recogieron en La Ñora, los mismos permanecieron en tanques del Acuario. A esta instalación llegaron 45 carabelas portuguesas viables, la mayor parte de La Ñora y alguna de San Lorenzo, donde están siendo alimentadas "y las monitorizamos", explica Susana Acle, responsable de biología e investigación del Acuario, que también cuenta con ejemplares que se muestran al público en sus tanques de exhibición. Una vez dentro de las barreras, tanto ahora en el dique como cuando se trasladen cerca de la bocana de la dársena, las carabelas se alimentarán por si mismas, cazando pequeños peces. Para su estudio, en esta primera fase los investigadores podrán acceder fácilmente hasta la barrera, y cuando se trasladen a la dársena lo tendrán que hacer con embarcaciones de Marina Civil y kayaks del Oceanográfico.
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