Cao Wey, Grandes de Semana Grande: "Lo de una botella de sidra y cinco vasos ye una locura"

Cayo Wey Cortina (Gijon, 1963), popular hostelero de Las Ballenas en la Cuesta del Cholo e hijo del Chino de Cimavilla, no para un segundo de la Semana Grande con más gente que recuerda en los últimos años.

¿Se puede sobrevivir al verano detrás de la barra de un bar?

(Resopla) Echando muches hores sí. Está habiendo muchísima más gente que otros años con esto del eclipse. Antes ya te venía gente de Madrid o de León, pero hay muchos de Andalucía y Extremadura. Nosotros nos quejamos del calor, pero para ellos estamos en la gloria en comparación

¿Cómo consigue que no se le acabe la sidra y la cerveza fría?

Porque tenemos muchas neveras y las limpiamos cada poco para garantizar el frío. Ye que una cerveza caliente no hay quien la tome (risas).

¿Es mejor el Cholo que el Tostaderu para ponerse moreno?

Aquí haz más calor sí, pero ye que la gente quiere sol y calor. Jóvenes y mayores que les gusta ver el atardecer. Si llueve, aquí estamos solo los de casa. No nos podemos quejar, que luego el invierno es muy largo.

¿Cómo ve Cimavilla?

Bien. Demasiada gente, pero eso pasa en todos los lados. En general los de fuera se integran, aunque siempre estamos con lo de una botella de sidra y cinco vasos que ye una locura, pero por lo demás bien. Y nosotros ya hacemos pitorros artesanales, de esos con corchu, porque si damos uno de plástico no ganamos pa pitorros.

¿Hay que reformar la cuesta del Cholo?

Está bien como está. No la tocaría. Esto es un punto de encuentro donde para toda la gente que viene no suele haber nunca ningún lío. Ye muy raro que pase algo y mira que hay gente tirada pol suelu.

El barrio necesita un empuje

Sí claro, sobre todo suelos y carreteras. Ahora esta zona está mejor con la plataforma única (explica señalando para la cuesta del Honesto Batalón) porque antes les baldoses estaben todes bailando. El cinturón de Cimavilla debería ser todo igual.

¿Está caro Cimavilla?

Pero eso pasa aquí, en La Arena y en todo Gijón. Hay pisos turísticos en todos lados. Mucha gente, al subir los precios, tien que marchar del barrio, pero como en toda España.

Si fuera alcalde, ¿qué medida aplicaría la primera en el barrio?

Poner más seguridad, con algún coche patrulla o yendo a pie, porque cuando hay un coche aparcado vienen más rápido que cuando llames por algún problema. Y también los fines de semana una ambulancia de retén.

¿Le da tiempo?

Por el verano nada, hay que trabajar. En Navidades marchamos la familia y la pasamos en Canarias.

Vamos, que a usted lo de las medusas…

(Risas) No la piso, solo por arriba.

Paseando, ¿no?

Sí claro. Ahora que vivimos pa allá, pa Poniente, doy seis o siete viajes al día (risas).

Estos playos…

De guaje íbamos a la Cantábrica y a la "rambla". Y en la escalera de muerte, a que los turistas nos tirasen monedes. Es la escalera que está pegada a la Antigua Rula, por donde antes tiraban el pescado que no vendían.

Si no va a pegar un bañín, por la Feria de Muestras ni pregunto…

Ni sé los años que hace que no voy (risas).

¿Ni los Fuegos?

Si ho, cuando queda todo vacío los vemos desde aquí enfrente, en la Antigua Rula.

¿Marca ser el hijo del Chino?

Sí. Nací aquí y nunca más salí de aquí. Tuve un kiosco, una hamburguesería y ahora llevo 30 años en las Ballenas.

Un nombre muy gijonés

De los más antiguos de Gijón junto al Planeta. Debe tener más de cien años.

Cimavilla punto de encuentro

Ya antes se reunían los pescadores a charlar. Se echa mucho de menos. Esa época la viví, con las bodegas de pescao. Era más familiar. No había timbres, tenías un cordel para abrir la puerta. Comías y cenabas en la calle…

Ya me dijo La Monrolla hace un año que echaba de menos a las putas

Había bares de mujeres, pescao y tablaos. Había más inseguridad

Están reformando Tabacalera

Yo lo veo bien, lo que echo en falta es un local para la asociación de vecinos y la de festejos.

¿Hablamos al resve?

Lo entiendo, pero no lo hablo (risas). Era cuando paraban los barcos vascos, decidieron crear un idioma que tampoco pudieran entenderles (risas).

¿Entrarían en un libro todas las anécdotas de Cimavilla?

¡Que va!

¿Cuál sería su aportación?

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