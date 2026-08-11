Carreño reivindica y acuña su identidad marinera en la Feria de Muestras

Carreño vuelve a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) con un objetivo claro: dar a conocer el concejo y situarlo entre los municipios de referencia de Asturias. Así lo destacaba el alcalde de Carreño, Ángel Manuel García Vega, ayer durante la celebración del día de Carreño, que comenzó con una visita institucional por diferentes espacios de la feria.

Para el Alcalde, la presencia en la FIDMA supone una oportunidad para mostrar Carreño a un público amplio y reforzar su imagen fuera del concejo, ya que considera este espacio "un escaparate internacional" para acercar Carreño a nuevos visitantes y reforzar su imagen turística".

La principal novedad de este año es "Candás respira mar", la nueva marca turística de Carreño y su capital. El lema recoge la profunda identidad marinera de la villa y pone en valor elementos de su historia, como la tradición ballenera, los paisajes de acantilados y la cultura vinculada al mar Cantábrico. La iniciativa da continuidad a la estrategia turística iniciada el pasado año con "Carreño, valles y olas", una marca creada para posicionar al concejo dentro del sector turístico asturiano. Ahora, el Ayuntamiento centra su promoción en Candás y en una identidad marcada por su relación histórica con el mar.

"Es una marca fresca en la que queremos que se reconozca toda la actividad cultural marinera del pueblo de Candás", explicó el alcalde sobre una iniciativa con la que busca seguir construyendo una identidad turística propia. Con su participación en la Feria Internacional de Muestras de Asturias y la presentación de esta nueva marca, el concejo aprovecha uno de los principales escaparates del verano asturiano para promocionar sus recursos, acercar su oferta turística a nuevos visitantes y continuar consolidando su presencia dentro del panorama turístico del Principado.