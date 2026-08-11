El crucero "Liberty of the seas" hace escala en Gijón en plena Semana Grande: "¡It’s amazing!"

Claro, te lo dejo con negritas en los nombres, datos y declaraciones más destacadas, manteniendo el texto intacto:

"It’s amazing". (Esto es increíble). Esa fue la primera impresión de Kelsey Potts al llegar a Gijón junto a sus hijos a bordo del "Liberty of the Seas", el mayor buque de pasajeros que ha recalado en El Musel, en cuanto a su eslora: 339 metros. El crucero que salió de Southampton (Reino Unido) con capacidad para casi 3.700 cruceristas, operado por Royal Caribbean International, estrenó ayer su escala en el Puerto de Gijón y el pasaje no dudó en aprovechar su parada para recorrer las calles de la ciudad que, por sorpresa, encontraron en fiestas.

Para Kelsey y sus hijos era su primera vez en Gijón. La familia se encontró con una ciudad en plenos festejos, así que "cuando llegamos pensamos: ‘Esto es increíble’", contaba Potts. El pequeño Lincoln no podía decidirse por algo de la ciudad: "Me está gustando todo". Su madre, en cambio, se quedaba con uno de los grandes protagonistas: "La playa".

La sorpresa también se repite entre un grupo de cuatro amigos procedentes de Canadá. "No sabíamos que Gijón estaba en fiestas, pero nos hemos sorprendido con todo lo que hemos visto", explicaba Nurma Dabrowski. Entre los lugares favoritos, Vickie Ho destacó "el casco antiguo", mientras que Rafael Dabrowski confesaba que se decantaba por la cerveza asturiana, que había probado y "está buenísima". Entre los visitantes también se encontraban una pareja canadiense, Angela Barton y Matt Smith, que ha convertido los cruceros en parte de su historia. Se conocieron precisamente durante uno de ellos, en Málaga, hace dos años, y desde entonces disfrutan recorriendo España juntos.

También era su primera vez en Gijón y, aunque apenas llevaban unos minutos en la ciudad, ya habían encontrado uno de sus rincones favoritos: "La playa de San Lorenzo y la iglesia de San Pedro", destacó Smith. Todavía ni habían tenido tiempo de probar ningún producto típico, pero se decantaban por "probar la sidra, sin duda".

La pareja tampoco dudará en recomendar la ciudad. Barton responde rotundamente que sí cuando se le pregunta por ello, mientras Smith destacó como argumentos para convertirse en altavoces de las bondades de Gijón "las vistas, la arquitectura, esta parte de la playa de San Lorenzo de la ciudad y la gente, que es muy amable".

La gastronomía asturiana iba a ser uno de los planes de la familia Baz, procedentes de Nueva York. Se veía que se habían informado: "Queremos encontrar un buen cachopo".

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Así, entre playas, mucho sol, el casco antiguo, cerveza y ganas de probar la sidra y el cachopo, los pasajeros del "Liberty of the Seas" iban descubriendo una ciudad que muchos no conocían. Lo que para ellos empezó como una escala más del viaje se ha convertido en una primera toma de contacto con Gijón marcada por el ambiente de una ciudad en fiestas.