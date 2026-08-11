Guía básica sobre el eclipse en Gijón: Cortes de tráfico, prohibiciones, buses reforzados, citas singulares y fiesta final

Gijón, en plena Semana Grande y en día de Feria va a tener muchos espectadores del eclipse. Para todos ellos van, a continuación, una guía básica sobre el tráfico, las actividades singulares o la fiesta final que está organizada.

Los miradores del Eclipse en Gijón

El Ayuntamiento ha comprobado que, por la posición del sol en el momento del eclipse, hay varios grandes miradores que ofrecen una buena visualización del eclipse solar en la zona urbana, para que nadie tenga la necesidad de coger el coche y desplazarse. Esos lugares son:

-El Puente del Piles, Rinconín y la ruta del Cervigón hasta La Providencia.

-El otro se extiende desde la playa de Poniente, hacia la playa del Arbeyal y la Campa Torres.

-Los Pericones, especialmente en la parte alta cercana al cementerio y el skatepark.

-El Cerro, con aforo limitado, la cuesta del Cholo, la punta de Liquerique.

Restricciones de tráfico

Se van a llevar a cabo restricciones al tráfico y al estacionamiento, que irán ampliándose y variando en función de la afluencia y del tráfico. Según se explica desde el Ayuntamiento, no hay un horario cerrado para los cortes, pues se decidirá dada la situación de concentración de personas y tráfico en cada momento.

Pero teniendo en cuenta esta circunstancia, las afecciones al tráfico determinadas actualmente son las siguientes:

-Los accesos a la Campa Torres y a La Providencia estarán cerrados al tráfico privado desde primera hora de la mañana (a excepción del transporte público, residentes y servicios de emergencia) y no se podrá estacionar en los mismos desde el día anterior. También se ha añadido otro cierre, el de la subida al Picu l'Sol, en la parroquia de Vega, la atalaya desde la que se ve Gijón y el Cantábrico, a 437 metros de altitud.

-También estará cortado al tráfico el Paseo del Muro, así como los accesos a Cimadevilla (a excepción del transporte público, residentes y servicios de emergencia).

Sobre el resto de cortes de tráfico, que se concentrarán en los entornos de los principales miradores y de las vías de desahogo de la ciudad, se irá informando de manera constante a lo largo de hoy y mañana.

Mirador de La Providencia / MARCOS LEON

Transporte público

¿Y cómo llegar a la Campa Torres o La Providencia si es nuestro lugar elegido?

Se reforzarán de manera general todas las líneas de EMTUSA con paradas cercanas a las zonas de observación del eclipse.

Entre ellas, la 14 y la 25, con parada en La Providencia, que funcionan cada 30 minutos de forma ordinaria y que se reforzarán a demanda (vuelta incluida).

También se pondrá en marcha un dispositivo especial que saldrá de la parada de Fátima hacia la Campa Torres, a partir de las 16.00 horas y con frecuencia a demanda. Realizará también el trayecto a la inversa una vez finalice el eclipse.

Otras prohibiciones

Por una cuestión de seguridad, el baño va a quedar prohibido en San Lorenzo, Poniente y El Arbeyal a partir de las 19.00 horas.

Aunque el servicio de Salvamento seguirá con su jornada laboral ordinaria hasta las 21.00 horas.

Información importante

Desde el Ayuntamiento recuerdan que:

No hace falta desplazarse. El eclipse se verá desde toda la ciudad, en cualquier sitio con el horizonte oeste despejado.

No se venga a Gijón en coche y no lo use ese día. Los accesos a la Campa Torres y a La Providencia estarán cerrados al tráfico privado y no habrá aparcamientos habilitados. Utilice el transporte público.

Uso de gafas homologadas (Norma ISO 12312-2) siempre, salvo durante la fase de totalidad. Ningún filtro casero es seguro.

Citas singulares

Visión especial desde Laboral Centro de Arte. El Centro de Arte va a abrir excepcionalmente hasta las 21.30 horas para ser un punto de encuentro para la observación del eclipse. Los visitantes del centro podrán recoger gratuitamente en LABoral las gafas para la observación solar hasta agotar existencias, proporcionadas por la consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno del Principado de Asturias.

Además, la actividad contará con la herramienta LightSound, un dispositivo desarrollado por la Universidad de Harvard en colaboración con el proyecto Eclipse Inclusivo del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC), que permite disfrutar del eclipse de forma inclusiva. El dispositivo transforma los cambios de luz durante un eclipse solar en sonidos, lo que permitie seguir el fenómeno a las personas ciegas o con baja visión.

El sonido puede escucharse con auriculares, de forma individual, o con altavoces, de forma que con la luz intensa del sol se oye el sonido de una flauta, con un tono agudo; a medida que el eclipse avanza y la luz disminuye el sonido cambia progresivamente a un clarinete; cuando la iluminación es muy baja, el dispositivo sustituye las notas musicales por una serie de clics, cuya frecuencia disminuye a medida que la oscuridad aumenta; y durante la totalidad de un eclipse (o en condiciones de oscuridad extrema) aparecen largos intervalos de silencio. Conforme la luna deja de cubrir el sol y la luz vuelve a aumentar, la secuencia sonora se reproduce en sentido inverso: los clics se hacen más rápidos, reaparece el sonido del clarinete y, finalmente, vuelve a escucharse la flauta cuando el Sol recupera todo su brillo.

Laboral Ciudad de la Cultura

El 12 de agosto en la Laboral Ciudad de la Cultura se ha programado visita guiada especial a las 19.30 horas, que incluye subida a la torre coincidiendo con el eclipse. Además habrá un turno especial de subida a la Torre a las 21.00 horas.

Karaoke para la fiesta de después

Tras el eclipse Gijón acogerá una gran fiesta de karaoke con banda en directo en la plaza Mayor. La propuesta de Divertia corresponde a "Karaoke Rock Band", un grupo que practica este formato desde hace 14 años. "Se trata de un espectáculo que traslada el karaoke tradicional al directo, con una banda de músicos sobre el escenario acompañando a las personas participantes", explica. La fiesta comenzará a las 22.30 horas y los participantes podrán inscribirse desde una hora antes del inicio.

Así, en la misma plaza se abrirá a las 21.30 horas la lista de inscripciones para la jornada, en la que podrán participar un máximo de 30 personas. "En el momento de la inscripción, deberán firmar una declaración responsable y elegir una de las canciones incluidas en el repertorio disponible. La organización confeccionará el orden de actuación según el momento de inscripción", señalan desde Divertia. El repertorio se organizará por orden de inscripción y los músicos irán llamando a los participantes con antelación y por megafonía para que estén prevenidos. En caso de que alguien no responda a tiempo cuando llegue su turno, se pasará al siguiente nombre de la lista.

La lista de temas disponibles es de casi un centenar de canciones, en su mayoría éxitos de los 80 y los 90, pero también algún éxito más reciente. Figuran grupos y artistas como ABBA, Queen, Mecano, Oasis, Nirvana, Raphael, Rosalía, Bon Jovi y las Spice Girls. "El objetivo es convertir la plaza Mayor en un gran escenario abierto, donde participantes y público compartan una noche de música en directo y diversión", señala Divertia.

Cancelado el recital de piano en el Parque de La Providencia

El Festival Internacional de Piano que se estará viviendo los días previso en Gijón había organizado un concierto silencioso en el Parque de la Providencia. Se trata de un concierto silencioso al aire libre con música en directo a través de auriculares, interpretado en un Yamaha Silent Piano. Según acaban de comunicar desde la organización, "por motivos de seguridad derivados de circunstancias completamente ajenas a la organización del Festival, queda cancelado el Silent Concert: Piano y Eclipse Solar, previsto para mañana, 12 de agosto a las 19:00 h, en el Parque de La Providencia. Lamentamos las molestias y agradecemos vuestra comprensión"