El eclipse en Gijón: El Picu'l Sol también se cerrará al tráfico durante la jornada

Las autoridades gijonesas siguen actualizando sus indicaciones de cara a garantizar que el día de mañana, jornada histórica de un eclipse total en Gijón, se resuelva sin demasiados problemas ni inconvenientes para la población.

Con ese objetivo, esta mañana se ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) con motivo de la activación del Plan de Emergencias Municipal de Gijón (PEMUGI) en fase de alerta, nivel 2, que favorece que se puedan tomar decisiones rápidas sobre cortes de tráfico y otras prohibiciones excepcinales.

En ese sentido, si bien hasta ayer se había concretado que durante el día estaría cerrado al tráfico particular la subida a la Campa de Torres y a La Providencia, dos de los puntos donde más afluencia puede preverse, con la complicación que siempre generan los turismos, el aparcamiento y la circulación rodada, ahora también se ha añadido otro corte: el acceso al Picu l'Sol, la atalaya sobre el Cantábrico que está en la parroquia de Vega, a 439 metros sobre el nivel del mar.

De tal manera que ahora la indicación de tráfico de las autoridades locales queda como sigue:

"Se llevarán a cabo restricciones al tráfico y al estacionamiento, que irán ampliándose y variando en función de la afluencia y del tráfico. Asimismo, no hay un horario cerrado para los cortes, pues se decidirá dada la situación de concentración de personas y tráfico en cada momento. Teniendo en cuenta esta circunstancia, las afecciones al tráfico determinadas actualmente son las siguientes:

-Los accesos a Cimavilla, la Campa Torres, La Providencia y el Pico del Sol estarán cerrados al tráfico privado desde primera hora de la mañana salvo para: transporte público, los residentes y los servicios de emergencia.

-También se cortará al tráfico el Paseo del Muro, así como los accesos a Cimadevilla (a excepción del transporte público, residentes y servicios de emergencia).