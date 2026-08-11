El fallo informático del Ayuntamiento de Gijón aún bloquea trámites

Durante la jornada de este martes los operarios siguieron trabajando para intentar arreglar el fallo eléctrico que provocó este lunes una caída informática de los servicios del Ayuntamiento que, hasta ahora, solo se ha recuperado solo por partes. A primera hora de la tarde volvió a quedar habilidad la sede electrónica, por ejemplo, pero siguió dando problemas durante todo el día la aplicación móvil y la información en tiempo real de las frecuencias de Emtusa. Los funcionarios tampoco pudieron comunicarse desde sus mails corporativos. Con la app caída, además, siguen si tramitarse solicitudes para gestionar citas previas o pagar multas.

Este problema informático provocó este martes quejas desde el grupo municipal socialista, cuya edil Marina Pineda tildó de "vergonzoso" un fallo que ella achaca a la "incapacidad absoluta" del gobierno local. "En poco más de un mes ya ha habido dos ocasiones en que los servicios se han paralizado totalmente por los fallos informáticos", reprochó la concejala, que vincula la avería a que "no se ha planificado adecuadamente" el traslado de servicios al nuevo centro de procesamiento de datos que ya desde hace un tiempo funciona en dependencias de la comisaría local.