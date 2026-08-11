Una familia de México cruza el Atlántico para ver el eclipse en Gijón: "Está padrísimo el fenómeno"

Gijón se prepara para vivir, en menos de 24 horas, un fenómeno que convierte a la ciudad en destino para visitantes llegados de muy lejos. Entre quienes han viajado expresamente para contemplar el eclipse se encuentra una familia mexicana de seis integrantes que ha elegido Gijón como escenario para vivir el acontecimiento.

Jacqueline Rosado ha llegado este martes a la ciudad junto a su marido, sus hijos y otros dos familiares. Su viaje tiene un motivo muy concreto: "Venimos para ver el eclipse", explica. Aunque aprovecharán la estancia para conocer otros lugares de España, el fenómeno astronómico es el principal motivo que les ha llevado hasta Asturias.

La familia todavía no ha decidido definitivamente dónde se situará mañana. Una de las opciones que barajan es la plaza del Marqués, desde donde creen que podrían tener una buena perspectiva. Precisamente por eso, este martes estuvieron en la zona comprobando cómo se ve el sol desde allí y cómo queda situado a la hora a la que tendrá lugar el eclipse, para decidir si finalmente ese será su punto de observación.

Para Jacqueline, además, el viaje tiene un componente especialmente importante: la fotografía. Su pasión la ha llevado a preparar el viaje con todo el equipo necesario para intentar llevarse a casa una buena imagen del eclipse: “Cámara, filtros, trípode… Todo cargo", resume entre risas.

La afición por estos fenómenos también se ha transmitido dentro de la familia. Su hija Ana Cristina reconoce que el interés le viene de su madre. "A mí me gusta mucho, está padrísimo el fenómeno", explica. La joven asegura que la experiencia combina dos de sus intereses: contemplar el eclipse y aprovechar para conocer un destino nuevo.

Una excusa para viajar

No es la primera vez que la familia organiza un viaje alrededor de un eclipse. En 2024 ya se desplazaron dentro de México para poder contemplar un eclipse total que no era visible desde el lugar en el que viven. Ahora han dado el salto internacional. Y no parece que vaya a ser el último: ya tienen la vista puesta en otro eclipse previsto en Egipto el próximo año.

La familia comprobando cómo se ve el sol desde la Plaza del Marqués a 24 horas del eclipse. / Demi Taneva

La decisión de viajar a Gijón la tomaron hace meses, después de conocer que el fenómeno sería visible desde la ciudad. "Lo vimos hace como seis meses" y entonces hicieron las reservas, explica Jacqueline. Llegaron este martes y tienen previsto permanecer en España hasta el día 13. Además, el viaje les está permitiendo conocer otros puntos del norte. Antes de llegar a Gijón estuvieron en Santander y visitaron Santillana del Mar, Comillas y Torrelavega, donde tienen familiares.

Es la primera vez que visitan Gijón y la ciudad ya les ha dejado una buena impresión. "Está precioso", aseguran. También les ha sorprendido el ambiente que estos días se respira en las calles. La Semana Grande, la Feria Internacional de Muestras y la llegada de visitantes atraídos por el eclipse han convertido la ciudad en un destino especialmente concurrido.

Para Ana Cristina, todo ello hace que el viaje tenga todavía más sentido. El eclipse, reconoce, es también "una excusa para viajar". Una excusa que ha llevado a seis miembros de una familia mexicana a cruzar el Atlántico y elegir Gijón para contemplar juntos un fenómeno que llevan meses esperando.