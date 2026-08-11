Lara Martínez, la apuesta de la ejecutiva del PSOE para recuperar la Alcaldía de Gijón: "Es joven, conoce la ciudad, tiene capacidad de trabajo y ganas"

Las primarias del PSOE de Gijón, en las que se elegirá a su candidata a la Alcaldía, van a tener en su carrera a Lara Martínez, la viceconsejera de Turismo del Gobierno del Principado y portavoz de la ejecutiva de la Agrupación Socialista de Gijón, tal como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. Martínez cuenta con el respaldo de la mayoría, aunque posiblemente no de todos, los miembros de la comisión ejecutiva de los socialistas gijoneses, según fuentes del partido. Hoy martes, su nombre será propuesto para recibir formalmente el aval de la ejecutiva por parte de su secretario general, Monchu García, si bien no habrá votación al respecto al no estar previsto en los estatutos del partido.

El único punto en el orden del día de la reunión de esta tarde e la comisión ejecutiva del PSOE de Gijón es, precisamente, la propuesta de candidatura para las primarias. Unas primarias que arrancarán el 4 de septiembre, fecha en la que se abre el plazo para que los aspirantes se postulen. Una carrera en la que previsiblemente estarán, además de Lara Martínez, el concejal y también miembro de la ejecutiva local, José Ramón Tuero y la exgerente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Carmen Moreno, la única que hasta el momento ha hecho públicas sus intenciones.

La apuesta del secretario general de los socialistas gijoneses por Lara Martínez, que hoy se someterá a la consideración de la ejecutiva local, ya había trascendido ayer entre diversos dirigentes y afiliados de peso del partido tanto en Gijón como en Asturias. Se trata de un movimiento que ya fue puesto en conocimiento de la Federación Socialista Asturiana (FSA), si bien la candidatura de Lara Martínez no ha sido pactada con la FSA, según diversas fuentes consultadas.

Barbón: "Curioso giro de guion"

No obstante, tras desvelar LA NUEVA ESPAÑA el avance en la precandidatura de Lara Martínez, el secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró en la tarde de ayer, durante un recorrido por la Feria Internacional de Muestras de Asturias, desconocer el "curioso giro de guión" con la apuesta de Gijón por Lara Martínez en vez de Manuel Vallina-Victorero, algo sobre lo que afirmó no tener "ni idea".

Lara Martínez y Manuel Vallina-Victorero fueron dos de los cinco nombre que se incluyeron en la encuesta que encargó la FSA el pasado mes de abril para sondear las preferencias de la ciudadanía sobre posibles candidatos del PSOE a la Alcaldía. En esta encuesta se preguntaba por cinco personas. Además de los dos citados también se preguntó por la consejera de Salud, Concepción Saavedra, por el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García y por Carmen Moreno.

Hasta el último momento habían estado sobre el tapete para someterse a la consideración de la ejecutiva del PSOE de Gijón tanto la opción de Lara Martínez como la alternativa del jefe de servicio del Hospital de Cabueñes y secretario de salud y bienestar social de la ejecutiva del PSOE de Gijón, Manuel Vallina-Victorero. Este último llegó a mantener contactos con afiliados a los que les trasladó su disposición a postularse, pero condicionándolo a que fuera la persona avalada por la ejecutiva. Ahora dará un paso atrás.

Gijonesa de 47 años

Lara Martínez, nacida en Gijón hace 47 años, cuenta entre su trayectoria política, además de la viceconsejería que ocupa en la actualidad, el haber sido concejala en el Ayuntamiento de Gijón entre 2015 y 2019 y gerente de la empresa municipal Divertia en el siguiente mandato, con Ana González como Alcaldesa. En las últimas elecciones municipales de mayo de 2023 fue la número dos de la candidatura socialista, por detrás de Luis Manuel Flórez, "Floro", siendo de nuevo concejala por unos meses, hasta renunciar en agosto de aquel año al ser nombrada Viceconsejera.

Personas de su entorno destacaron ayer de ella que además de contar con experiencia de gobierno y como concejala es "una persona joven, que conoce la ciudad, con capacidad de trabajo y ganas".

Desde el sector crítico del PSOE de Gijón, que encabeza Fran López, en cambio se critica que tras las últimas municipales optara por dejar el Ayuntamiento "cuando se perdió la Alcaldía". Además del rechazo por parte del sector crítico, es previsible que Lara Martínez tampoco cuente con el respaldo de la totalidad de la ejecutiva que encabeza Monchu García, toda vez que otro de sus integrantes, Ramón Tuero, ya ha estado manteniendo contactos para postularse como candidato. Paso que va a dar, según las fuentes consultadas, que sostienen que habrá más voces discrepantes entre la ejecutiva.

Lara Martínez, Ramón Tuero y Carmen Moreno –esta última ya metida en la carrera de forma abierta– tendrán entre el 4 y el 7 de septiembre para presentarse a las primarias. Para poder concurrir tendrán que logra el aval de entre el 15% y el 20% de los afiliados, entre el 9 y el 16 de septiembre (cerca de 200 avales). Está la duda de si acabará por dar el paso Alberto Ferrao, al que animan algunos militantes. Los que obtengan los avales necesarios podrán hacer campaña entre el 17 y el 25 de septiembre. El día 26 serían las votaciones. Si hay más de dos candidatos y ninguno logra más del 50% de votos, habrá una segunda vuelta el 3 de octubre. Los que pasen el corte tendrán entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre para volver a hacer campaña.

Discreto perfil, hasta la Feria

Desde hacía meses el nombre de Lara Martínez sonaba como "alcaldable" para los socialistas de Gijón. Mantuvo la viceconsejera de Turismo, sin embargo, un perfil más bien discreto en esta última temporada y no acudió, por ejemplo, a la última asamblea ordinaria de la agrupación en la que la militante Carmen Moreno dio a conocer que daría un paso al frente y se presentaría a las primarias. Martínez, sin embargo, se mantuvo centrada en su agenda como viceconsejera y, de hecho, debido a ella ha realizado varias intervenciones públicas recientes en la ciudad y con motivo de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). El miércoles pasado, por ejemplo, Martínez participó en el recinto ferial en una jornada de promoción del eclipse. También acompañó la semana pasada a Gimena Llamedo para anunciar ayudas hosteleras.