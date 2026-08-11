Máxima expectación por las "Noches Mágicas" en el Jardín Botánico de Gijón: más del 85 % de entradas vendidas a diez días del inicio
Todos los pases de las 22.30 horas están agotados, únicamente quedando disponibilidad para siete de las 23.30 horas
Los espectáculos, que incorporan al recorrido la finca de La Isla, se celebrarán del 21 al 30 de agosto y aúnan mitología, música, teatro y fantasía
Como un tiro. Las "Noches Mágicas" que se celebrarán del 21 al 30 de agosto en el Jardín Botánico de Gijón han creado, un verano más, mucha expectación. Las 3.000 localidades puestas a la venta están a punto de agotarse. Se han vendido ya 2.558, lo cual supone un 85,2 %. De hecho, en los pases de las 22.00 horas, ya no quedan entradas. Únicamente hay disponibilidad para las sesiones de las 23.30 horas de los días 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30 de agosto.
Cabe recordar que una de las novedades principales de esta edición es la incorporación al recorrido de la finca de La Isla en aras de mejorar la experiencia y poner en valor uno de los espacios más singulares del Botánico. La iniciativa, concebida por Factoría Norte e impulsada por Divertia, ofrece una alternativa de ocio familiar en contacto con la naturaleza. Combina mitología, música, teatro y fantasía. En el caso de condiciones meteorológicas adversas, se podrá ver el espectáculo "El beso de la Serena".
Las entradas tienen un precio único de 15 euros, a los que se añade un euro en concepto de gastos de gestión en caso de compra online. Pueden adquirirse en las taquillas del teatro Jovellanos y del propio Jardín Botánico Atlántico, así como a través de la página web municipal. La organización recomienda acudir con calzado y ropa cómoda y adecuada. Está prohibido fumar durante la actividad.
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