Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Máxima expectación por las "Noches Mágicas" en el Jardín Botánico de Gijón: más del 85 % de entradas vendidas a diez días del inicio

Todos los pases de las 22.30 horas están agotados, únicamente quedando disponibilidad para siete de las 23.30 horas

Los espectáculos, que incorporan al recorrido la finca de La Isla, se celebrarán del 21 al 30 de agosto y aúnan mitología, música, teatro y fantasía

Un momento de una de las últimas ediciones de las &quot;Noches Mágicas&quot; en el Jardín Botánico Atlántico.

Un momento de una de las últimas ediciones de las "Noches Mágicas" en el Jardín Botánico Atlántico.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sergio García

Como un tiro. Las "Noches Mágicas" que se celebrarán del 21 al 30 de agosto en el Jardín Botánico de Gijón han creado, un verano más, mucha expectación. Las 3.000 localidades puestas a la venta están a punto de agotarse. Se han vendido ya 2.558, lo cual supone un 85,2 %. De hecho, en los pases de las 22.00 horas, ya no quedan entradas. Únicamente hay disponibilidad para las sesiones de las 23.30 horas de los días 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30 de agosto.

Cabe recordar que una de las novedades principales de esta edición es la incorporación al recorrido de la finca de La Isla en aras de mejorar la experiencia y poner en valor uno de los espacios más singulares del Botánico. La iniciativa, concebida por Factoría Norte e impulsada por Divertia, ofrece una alternativa de ocio familiar en contacto con la naturaleza. Combina mitología, música, teatro y fantasía. En el caso de condiciones meteorológicas adversas, se podrá ver el espectáculo "El beso de la Serena".

Noticias relacionadas y más

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Las entradas tienen un precio único de 15 euros, a los que se añade un euro en concepto de gastos de gestión en caso de compra online. Pueden adquirirse en las taquillas del teatro Jovellanos y del propio Jardín Botánico Atlántico, así como a través de la página web municipal. La organización recomienda acudir con calzado y ropa cómoda y adecuada. Está prohibido fumar durante la actividad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un hombre de 68 años tras caer por unas escaleras en un edificio de Gijón
  2. Fallece Rafael Pablo Romero, padre de la actriz Blanca Romero
  3. Pelayo, el socorrista más veterano de Gijón, con 92 años, se acuerda de San Lorenzo 'cuando el mar entraba más y había corrientes más fuertes
  4. Generaciones de jesuitas de Gijón montan su verbena de verano: 'Lo bonito es reencontrarse y compartir el mismo sentimiento de pertenencia al colegio
  5. Varias picaduras de carabela portuguesa obligan a ondear la bandera roja en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  6. La nueva gran urbanización de chalés en Gijón, al norte del hospital de Cabueñes, ya está en obras
  7. El 'Solitaire', el buque de mayor longitud que llega a Gijón, llevará a cabo una maniobra inédita en El Musel
  8. Cecilia Alvargonzález, Grandes de Semana Grande: 'Pasear la playa de Gijón, darte un baño y volver a casa es una gozada, de privilegiados

Santa Bárbara confía en el éxito internacional de su nueva propuesta de artillería autopropulsada: "Van a ser los mejores carros que haya en el mercado"

Santa Bárbara confía en el éxito internacional de su nueva propuesta de artillería autopropulsada: "Van a ser los mejores carros que haya en el mercado"

Guía básica sobre el eclipse en Gijón: Cortes de tráfico, prohibiciones, buses reforzados, citas singulares y fiesta final

Guía básica sobre el eclipse en Gijón: Cortes de tráfico, prohibiciones, buses reforzados, citas singulares y fiesta final

El eclipse en Gijón: El Picu'l Sol también se cerrará al tráfico durante la jornada

El eclipse en Gijón: El Picu'l Sol también se cerrará al tráfico durante la jornada

Aparatoso accidente en Gijón: pierde el control de su coche y se estampa contra otros tres vehículos aparcados

El crucero "Liberty of the seas" hace escala en Gijón en plena Semana Grande: "¡It’s amazing!"

El crucero "Liberty of the seas" hace escala en Gijón en plena Semana Grande: "¡It’s amazing!"

El Principado desvela en Gijón el interés de otras empresas por hacerse con la planta que Corteva va a cerrar en Tamón

El Principado desvela en Gijón el interés de otras empresas por hacerse con la planta que Corteva va a cerrar en Tamón

Máxima expectación por las "Noches Mágicas" en el Jardín Botánico de Gijón: más del 85 % de entradas vendidas a diez días del inicio

Máxima expectación por las "Noches Mágicas" en el Jardín Botánico de Gijón: más del 85 % de entradas vendidas a diez días del inicio

José Carlos González, premio a toda una vida tras el mostrador desde Electrodomésticos La Casa, en La Calzada

José Carlos González, premio a toda una vida tras el mostrador desde Electrodomésticos La Casa, en La Calzada
Tracking Pixel Contents