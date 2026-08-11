Del pedaleo a "montar" en globo y muchos saludos... la visita de Adrián Barbón a la Feria de Muestra: "La mejor Asturias necesita también que se exhiba"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aprovechó este lunes su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias para poner fechas a una medida destinada a aliviar el impacto de la situación en Irán sobre los bolsillos de los asturianos. Según explicó, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los usuarios de la tarjeta Conecta pasarán a pagar como máximo 20 euros al mes, frente a los 30 actuales.

Barbón señaló que la medida tendrá como fecha de inicio prevista el 1 de octubre y beneficiará a alrededor a gran parte de la población "En octubre, noviembre y diciembre pasaríamos a pagar como mucho 20 euros", explicó el presidente, que puso como objetivo llegar al medio millón de personas con la tarjeta activa, un objetivo realista teniendo en cuenta que la cifra actual ronda los 470.000 usuarios.

Durante su recorrido por la feria, Barbón también destacó el ambiente que se está viviendo en esta edición de Fidma. A su juicio, la afluencia está siendo "especialmente positiva" y percibe "más gente que el año pasado". "Me parece que hay un ambiente muy impactante", afirmó, poniendo el foco en el papel del recinto ferial como escaparate del Principado, aunque matizó que habrá que esperar a los datos finales sobre la asistencia para sacar conclusiones. El presidente también puso en valor la presencia de empresas y visitantes que se acercan por primera vez a la feria, considerando que la Feria es un espacio especialmente adecuado para "poner en valor Asturias" y para que los pequeños negocios puedan mostrar sus productos y servicios. "La mejor Asturias también necesita que se exhiba", señaló.

El stand de LA NUEVA ESPAÑA fue otra de las paradas del Presidente, donde pudo conocer la exposición de este año sobre los orígenes de la región. El presidente destacó el valor de la muestra por recordar momentos de la historia del Principado y por la reivindicación de la identidad asturiana que plantea. "Me parece muy importante que se hagan exposiciones para reivindicar la identidad", señaló. También tuvo palabras para conectar a los distintos espacios de la feria que "forman parte de un mismo relato" y que, aunque cada expositor tenga su propia temática, "todos están conectados de alguna manera con Asturias". Como ejemplo de ello expuso los contenidos históricos presentes en el recinto, desde referencias a la Edad Moderna hasta el 45 aniversario del Estatuto de Autonomía. "Alguien pudiera pensar que no tiene nada que ver unos hechos con otros, pero todos están conectados por una misma línea de puntos", explicó.

"Esta tierra, si cree más en sí misma, tiene todo el futuro que se proponga", concluyó Barbón para explicar que este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar el conocimiento de la historia del Principado y a proyectar una Asturias que "debe seguir reivindicándose y mostrando su identidad". Mostrando así una mirada al pasado que también sirve para pensar en el futuro de una región que estos días se muestra en toda su diversidad en la Fidma.