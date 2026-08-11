El Muséu del Pueblu d'Asturies recuerda cómo vivió Gijón el eclipse de 1905 a través de un folleto del Colegio de la Inmaculada

Gracias a una donación realizada por el coleccionista Ignacio Urrutia López de Robles, el Muséu del Pueblu d'Asturies cuenta desde este lunes con un folleto clave para entender cómo se vivió en Gijón el eclipse total de sol del 30 de agosto de 1905. El documento, tal y como indica su portada, cuenta con observaciones que fueron llevadas a cabo en su día por los padres jesuitas del Colegio de la Inmaculada.

La portada del folleto donado al Muséu del Pueblu d'Asturies. / LNE

Tal y como ocurrirá este miércoles en muchas ciudades, entre ellas Gijón, el eclipse conllevará numerosas observaciones científicas más allá de la expectación que ya se ha generado entre la población. En 1905, los jesuitas realizaron observaciones de la temperatura, del comportamiento de los animales, magnéticas, espectroscópicas y de la corona solar. Para realizar el folleto, del que quedan pocos ejemplares en la actualidad, contaron con dibujos del pintor Ventura Álvarez Sala y con diez fotografías realizadas con ocho cámaras especiales.

El folleto donado por Ignacio Urrutia López de Robles al Muséu del Pueblu d'Asturies tiene 62 páginas. En ellas, los jesuitas dan a conocer las claves de las observaciones que pusieron en marcha con motivo del eclipse total de sol de 1905.

En el apartado del comportamiento de los animales, apuntaron que "los novillos que se soltaron por los patios del colegio, serenos y pacíficos volvían a su establo como si de veras anocheciese". Asimismo, ponían el foco en que las golondrinas "revoloteaban a flor de tierra asustadas y perplejas sin atreverse a remontar su vuelo por el aire oscuro y hacia la bola negra que las aterraba". Por otro lado, "algunas gallinas estaban hipnotizadas en medio del camino a la luna" y "unos carneros ya se encontraban en actitud de defensa".

Para la cita de este miércoles, Gijón ya tiene todo preparado. Habrá cortes de tráfico, prohibiciones, refuerzo de las líneas de buses, actividades singulares y una fiesta final.