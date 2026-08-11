La Navidad belenista le hace un guiño al comercio local con el pregón de Sara Menéndez

La Asociación Belenista de Gijón le va a hacer un guiño este año a los comerciantes de la ciudad. A los que quieren devolver, de alguna manera, el apoyo que siempre han prestado para que la Navidad local tenga gran prestancia.

Así que ayer le entidad que preside Elvira Suárez, desvelaba que «nuestra próxima pregonera navideña será Sara Menéndez García, presidenta de la Unión de Comerciantes de Gijón». Con este nombramiento, insistió, la entidad busca «reconocer y agradecer el apoyo que el comercio gijonés nos ha brindado durante tantas décadas», destacando la implicación incondicional del tejido local en todas sus iniciativas y proyectos.

Durante el acto de puesta en valor del belenismo, celebrado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, la presidenta defendió una actividad que tiene el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de España desde el año 2022, y que requiere para llevarlo a niveles de excelencia de un trabajo constante a lo largo de todo el año. Algo que en Gijón hacen en mayor o menor medida los 300 socios voluntarios de la entidad.

Tras 13 años ininterrumpidos dentro del programa de la Feria de Muestras, la presidenta subrayó el valor de tener un stand en un certamen como el gijonés, destacando que «la FIDMA se ha convertido, año tras año, en una magnífica cantera de nuevos belenistas, personas que se acercan por curiosidad y terminan compartiendo nuestra pasión». Y recordó, además, que «un belén no nace en diciembre comienza a hacerse realidad muchos meses antes».

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, enfatizó que, independientemente de la actividad meramente expositiva, la feria intenta «cuidar mucho el resto de actividades, con especial hincapié en la parte social», como la que encarna la presencia de los belenistas gijoneses.n